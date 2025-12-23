Στο Πάρα Πέντε: Οι πρωταγωνιστές παρακολούθησαν μαζί το reunion της σειράς – Σε βιντεοκλήση ο Γιώργος Καπουτζίδης

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της θρυλικής σειράς «Στο Πάρα Πέντε» είναι γεγονός! Σε όλα τα σπίτια ο κόσμος συγκεντρώθηκε συντονισμένος στο MEGA για να δει όσα ετοίμασε ο Γιώργος Καπουτζίδης και η τηλεοπτική του παρέα για τα 20 χρόνια που πέρασαν από την προβολή του σίριαλ.

Όπως αποκαλύφθηκε μέσω του Instagram, το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025) η Σμαράγδα Καρύδη, ο Αργύρης Αγγέλου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Αγγελική Λάμπρη, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Ζέτα Μακρυπούλια παρακολούθησαν μαζί το reunion του «Πάρα Πέντε». Ο Γιώργος Καπουτζίδης που βρίσκεται στις Σέρρες θέλησε να μπει στην παρέα του και έτσι ήταν μαζί τους μέσω βιντεοκλήσης.

«Συντονισμένοι στο MEGA κάποιοι από την Αθήνα και κάποιοι από τις Σέρρες», έγραφε η λεζάντα της φωτογραφίας που μοιράστηκαν όλοι οι πρωταγωνιστές.

Εν τω μεταξύ, στο επεισόδιο υπήρχαν πολλές συγκινητικές στιγμές που έκαναν τους ηθοποιούς να λυγίσουν από συγκίνηση, όπως η αναφορά στην Ειρήνη Κουμαριανού που υποδύθηκε τη γιαγιά Σοφία και δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

«Είμαστε χαρούμενοι και συγκινημένοι! Δεν φανταζόμασταν, όταν ξεκινούσαμε 20 χρόνια πριν και πηγαίναμε για πρώτη μέρα στο γύρισμα, ότι 20 χρόνια μετά θα ήμασταν εδώ με ανθρώπους που έχουν έρθει απ’ όλη την Ελλάδα και κάποιοι από το εξωτερικό. Με ανθρώπους που τότε δεν είχαν γεννηθεί και θα μας ένωνε 20 χρόνια μετά ένα περίεργο σύμπαν. Αυτό το σύμπαν του Παρά Πέντε», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης όταν υποδέχτηκε το κοινό στο special επεισόδιο του «Πάρα Πέντε», ενώ το Twitter αποθέωσε τη σειρά.