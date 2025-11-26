Stranger Things: Έρχονται τα «πάνω κάτω» στην 5η και τελευταία σεζόν – Τι ώρα θα ανέβει στο Netflix

Η αναμονή τελείωσε. Τα χρόνια έγιναν μήνες, οι μήνες έγιναν μέρες και οι μέρες πλέον έγιναν ώρες μέχρι να ανέβει στο Netflix η πολυαναμενόμενη 5η και τελευταία σεζόν της κορυφαίας σειράς της πλατφόρμας, το Stranger Things.

Τα παιδιά της σειράς μεγάλωσαν, μαζί τους κι εμείς! Μετά από δέκα χρόνια η τεράστια υπερπαραγωγή του Netflix, Stranger Things, που έσπασε παγκόσμια ρεκόρ θεατών φτάνει στο τέλος της, και τα επεισόδια του Vol.1 αναμένεται να ανέβουν στην ελληνική έκδοση της πλατφόρμας τα ξημερώματα της Πέμπτης (27.11.2025).

Οι θαυμαστές που έγιναν «ένα» με τους χαρακτήρες και «μπήκαν» τόσο στο Hawkins όσο και στον κόσμο του «Upside – Down», έκαναν υπομονή αφού μέχρι να βγει στον αέρα η 5η σεζόν, μεσολάβησαν περισσότερα από 3 χρόνια.

Αυτό φυσικά δεν προκαλεί εντύπωση, αφού οι Duffer Brothers, οι δημιουργοί της σειράς, συνηθίζουν να χρειάζονται μεγάλα χρονικά διαστήματα μέχρι να ολοκληρώσουν και να υλοποιήσουν τις ιδέες τους από τη μία σεζόν στην επόμενη.

Τώρα, όλοι αναμένουμε τα ρολόγια να δείξουν 3 το πρωί για να συντονιστούμε μαζικά στο Netflix και να κάνουμε «binge watching» τα 4 επεισόδια που θα κυκλοφορήσουν στο πρώτο από τα τρία μέρη της σεζόν.

Stranger Things 5 Volume 1 premieres in 24 HOURS. pic.twitter.com/k7W9FTcgdE — Netflix (@netflix) November 26, 2025

Το αναλυτικό πρόγραμμα κυκλοφορίας (ώρα Ελλάδας):

Volume 1 (4 επεισόδια): 27 Νοεμβρίου, 03:00 π.μ.

Volume 2 (3 επεισόδια): 26 Δεκεμβρίου, 03:00 π.μ.

Τελικό επεισόδιο #8: 1η Ιανουαρίου, 03:00 π.μ.

Η τελευταία σεζόν κλείνει μια ολόκληρη εποχή για το Netflix και, όπως ανακοινώθηκε, οι θεατές στην Ελλάδα θα δουν όλα τα νέα επεισόδια ταυτόχρονα με το υπόλοιπο κοινό σε όλο τον κόσμο.

Συνολικά το Stranger Things, αποτελείται από 5 κύκλους, ωστόσο η πρώτη σεζόν έκανε πρεμιέρα στο Netflix το 2016. Η δεύτερη σεζόν ήρθε σχετικά γρήγορα – βάσει των δεδομένων της σειράς – και κυκλοφόρησε το 2017. Ωστόσο, η τρίτη σεζόν ξεκίνησε να αργεί, αφού τα επεισόδιά της ανέβηκαν στο Netflix το 2019, λίγο πριν την έναρξη της πανδημίας.

Το ξέσπασμα του κορονοϊού επηρέασε όλο τον πλανήτη, μαζί και τα γυρίσματα της σειράς. Έτσι, η 4η σεζόν άργησε ακόμη περισσότερο, και βγήκε on air 3 χρόνια μετά, το 2022. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα, Νοέμβριο του 2025, να αναμένουμε με αγωνία το τι θα συμβεί στην μικρή κωμόπολη των ΗΠΑ, και ποια θα είναι η τύχη των πρωταγωνιστών με τους οποίους χιλιάδες κόσμος έχει «δεθεί».

Οι πρωταγωνιστές που επιστρέφουν και τα νέα πρόσωπα:

Μίλι Μπόμπι Μπράουν στον ρόλο της Eleven (11)

Φιν Γούλφχαρντ στον ρόλο του Mike

Νόα Σναπ στον ρόλο του Will

Κάλεμπ ΜακΛάφλιν στον ρόλο του Lucas

Γκέιτεν Ματαράτσο στον ρόλο του Dustin

Ντέιβιντ Χάρμπορ στον ρόλο του Hopper

Γουινόνα Ράιντερ στον ρόλο της Joyce

Ναταλία Ντάγερ στον ρόλο της Nancy

Τσάρλι Χίτον στον ρόλο του Jonathan

Σέιντι Σινκ στον ρόλο της Max

Τζο Κίρι στον ρόλο του Steve

Μάγια Χοκ στον ρόλο της Robin

Μπρετ Γκίλμαν στον ρόλο του Murray

Πράια Φέργκιουσον στον ρόλο της Erica

Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ στον ρόλο του Vecna

Κάρα Μπουόνο στον ρόλο της Karen και

Έιμιμπεθ ΜακΝάλτι στον ρόλο της Vickie.

Στα νέα ονόματα της σεζόν περιλαμβάνονται οι Λίντα Χάμιλτον, Νελ Φίσερ, Τζέικ Κονέλι και Άλεξ Μπρο.