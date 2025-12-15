Stranger Things: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του 2ου μέρους της 5ης σεζόν – Πλησιάζει το μεγάλο φινάλε

Το Stranger Things θέλησε να δώσει στους θαυμαστές του μια πρώτη γεύση από τη συνέχεια της 5ης και τελευταίας σεζόν του, αφού σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, το Netflix δημοσίευσε το trailer για το Volume 2, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Δεκεμβρίου 2025.

Με τη μουσική υπόκρουση του τραγουδιού της Diana Ross του 1980, Upside Down, το trailer του δεύτερου μέρους του Stranger Things στο Netflix συνεχίζει από εκεί που μας άφησε η δράση στο Hawkins της Indiana με την ομάδα να συνεχίζει να εξερευνά από κοινού την άβυσσο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλο αυτό τον καιρό, ό,τι πιστεύαμε για το Upside Down ήταν εντελώς λάθος», λέει ο Dustin Henderson (Gaten Matarazzo).

Το υπόλοιπο trailer γεμίζει με σκηνές πυροβολισμών, εκρήξεις σε ουρανό και σε έδαφος, την Eleven (Millie Bobby Brown) να αξιοποιεί τις δυνάμεις της, ενώ η ομάδα υπογραμμίζει ότι «πρέπει να μείνουν ενωμένοι» για να επιβιώσουν. «Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο», λέει ο Vecna στο τέλος του trailer.

Η πέμπτη σεζόν έκανε πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου, με 59,6 εκατομμύρια views, σύμφωνα με το Variety, σημειώνοντας την καλύτερη πρώτη εβδομάδα προβολών για αγγλόφωνη σειρά του Netflix και την τρίτη καλύτερη συνολικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξή του στο PEOPLE κατά την παγκόσμια πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν στο Λος Άντζελες στις 6 Νοεμβρίου, ο executive producer Shawn Levy αποκάλυψε περισσότερα για το τι έρχεται, χαρακτηρίζοντας το φινάλε «τόσο καλό όσο οποιοδήποτε φινάλε σειράς που έχω δει στη ζωή μου, και ταυτόχρονα δίνει λύση στην διαμάχη με τη Jancy Stancy». Ο Levy αναφερόταν στο τρίγωνο αγάπης μεταξύ Nancy Wheeler, Jonathan Byers και Steve Harrington.

«Yπήρχε μια γλυκόπικρη αίσθηση σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, γιατί ξέραμε πόσο ξεχωριστό ήταν αυτό. Ξέραμε ότι αυτές οι συνδέσεις είναι για πάντα, αλλά και ότι η ιστορία πλησίαζε στο τέλος της. Και έτσι υπήρχε αυτή η αίσθηση του χαμόγελου με δάκρυα στα μάτια, που κυριαρχούσε όλο το χρόνο», είπε εκείνος.