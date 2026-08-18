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Studio στις 3: Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος κάνουν πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ στις 31 Αυγούστου

Στο πρώτο trailer, ο χαρακτηριστικός καναπές που συνδέθηκε με την προηγούμενη τηλεοπτική τους πορεία παραμένει στο σκηνικό
Θανάσης Αναγωνστόπουλος και Νάνσυ Ζαμπέτογλου
Θανάσης Αναγωνστόπουλος και Νάνσυ Ζαμπέτογλου / NDP PHOTO
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Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος μετακόμισαν από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ και ετοιμάζονται για την πρεμιέρα της εκπομπής τους, την Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026. Ο τίτλος της, παραπέμπει στην ώρα μετάδοσης του προγράμματος.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος επιθυμούν να συνεχίσουν την επιτυχημένη σύνδεση με το τηλεοπτικό κοινό, για ακόμα μια χρονιά, ύστερα από την ολοκλήρωση της συνεργασίας με την ΕΡΤ.

Στο πρώτο trailer, ο χαρακτηριστικός καναπές που συνδέθηκε με την προηγούμενη τηλεοπτική τους πορεία παραμένει στο σκηνικό, διατηρώντας στοιχεία της τηλεοπτικής ταυτότητας που αγάπησε το κοινό, ενώ σχεδόν ίδια παραμένει και η σύνθεση της ομάδας τους.

Το τηλεοπτικό δίδυμο, όπως αποκαλύπτεται, πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στη νέα του τηλεοπτική στέγη στις 31 Αυγούστου 15.00.

Η νέα εκπομπή θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις και συζητήσεις για κοινωνικά θέματα με τη γνώριμη, άμεση προσέγγιση που έχει αγαπήσει το κοινό.

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