Super (Bowl) βραδιά στην COSMOTE TV

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη και αθλητικό υπερθέαμα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8/2 στην COSMOTE TV, με αφορμή το 60ο Super Bowl. Τα στούντιο της COSMOTE TV μετατράπηκαν σε επίκεντρο του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, φιλοξενώντας ένα μοναδικό Super Bowl Watch Party με την υπογραφή των Los Angeles Chargers, καθώς και την πρώτη εκπομπή αφιερωμένη στο Super Bowl στην ελληνική τηλεόραση.

Η εκπομπή «NFL Super Bowl LX Pregame» προσέφερε στους τηλεθεατές μια ξεχωριστή ματιά από το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός των ΗΠΑ. Καλεσμένη στο στούντιο ήταν η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ, η οποία δήλωσε φαν του αθλήματος και μίλησε για το πώς το αμερικάνικο ποδόσφαιρο αποκτά όλο και μεγαλύτερο κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Καλεσμένοι ήταν, επίσης, ο παίκτης της ομάδας του NFL Los Angeles Chargers, Deiyan Henley, ο οποίος έδωσε τις προβλέψεις του για τον νικητή, ο Chief of Staff των Los Angeles Chargers κ. Fred Maas και ο Senior Director Football Development των Chargers κ. Zac Emde. Στην εκπομπή μίλησε και ο Έλληνας παίκτης του NFL Γιώργος Καρλαύτης, ο οποίος έχοντας δύο πρωταθλήματα στο ενεργητικό του, μίλησε για τη μοναδική εμπειρία του να συμμετέχει κανείς σε έναν αγώνα Super Bowl.

Μετά την εκπομπή η βραδιά απογειώθηκε με το Super Bowl Watch Party που διοργάνωσαν οι Los Angeles Chargers. Η Πρέσβης κα. Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ παρευρέθηκε μαζί με εκπρόσωπους από τον χώρο του αθλητισμού, γνωστές προσωπικότητες αλλά και μέλη της αμερικανικής κοινότητας στην Ελλάδα, στην εκδήλωση που έγινε στα στούντιο της COSMOTE TV. Οι καλεσμένοι παρακολούθησαν τον αγώνα, στον οποίο οι Seattle Seahawks επικράτησαν με σκορ 29-13 των New England Patriots.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου οι καλεσμένοι παρακολούθησαν ένα φαντασμαγορικό halftime show γεμάτο latin ρυθμούς με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny. Μαζί με τον μεγάλο νικητή των φετινών βραβείων Grammy, στη σκηνή του «Levi’s Stadium» ανέβηκαν για να τραγουδήσουν ως guests η Lady Gaga και ο Ricky Martin.