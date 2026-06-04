Γιώργος Λιάγκας για Λάκη Λαζόπουλο: Παρακαλούσε κάποια στιγμή τη Μιμή Ντενίση να κάνουν θεατρική σχολή μαζί

Γιώργος Λιάγκας και Λάκης Λαζόπουλος σε μια κόντρα που μαίνεται ανάμεσά τους. Μετά τις αναφορές του καλλιτέχνη στο τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της φετινής σεζόν, ο παρουσιαστής απάντησε το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Λιάγκας χαρακτήρισε τον Λάκη Λαζόπουλο «ξεπεσμένο γελωτοποιό» και υποστήριξε ότι στο παρελθόν ενώ «ξεφτίλιζε» όπως είπε, τη Μιμή Ντενίση, μακριά από τις κάμερες της έκανε προτάσεις να συνεργαστούν και να ανοίξουν μαζί, μια θεατρική σχολή.

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Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Δήλωσα πως δεν έχω πιαστεί ποτέ στα χέρια με κάποιον, προφανώς και έχω τσακωθεί αλλά αν θες να ξεφτιλίσεις κάποιον το κάνεις με τα λόγια και τα επιχειρήματα», και συνέχισε λέγοντας: «Πιάνεται από αυτό ο ξεπεσμένος γελωτοποιός Λάκης Λάζόπουλος -γιατί για μένα ξεπεσμένος γελωτοποιός είναι- και λέει “ξεφτίλιζες ανθρώπους μικρός, το κάνεις και μεγάλος”.

Ποιος το είπε τώρα αυτό; Ο άνθρωπος που επί χρόνια έλεγε για μία συνάδελφό του, τη Μιμή Ντενίση, ότι το τρένο παίζει καλύτερα από τη Ντενίση. Έχτισε μια καριέρα χρόνων, ξεφτιλίζοντας κάθε εβδομάδα μια πολύ επιτυχημένη συνάδελφό του και δεν έβρισκε μία καλή κουβέντα να πει».

«Ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή δεν έβρισκε θέατρο να παίξει, ο άνθρωπος αυτός που ξεφτίλιζε τη Μιμή Ντενίση την παρακαλούσε κάποια στιγμή να κάνουν θεατρική σχολή μαζί. Τα ξέρετε αυτά; Θα σας τα πω εγώ», πρόσθεσε ο Γιώργος ΛΙάγκας.

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«Όταν σε έναν άνθρωπο που κάνει 30 χρόνια τηλεόραση, σε έναν άνθρωπο που είναι υπουργός, σε έναν άνθρωπο που είναι πετυχημένος παραγωγός, σε μία συνάδελφό σου που κόβει εισιτήρια, βρήκες μόνο τα κακά για να γελάσεις, πάει να πει αφενός ότι είσαι κακόψυχος και εσύ έχεις τη λογική του «ξεφτιλίζω ανθρώπους για να κάνω νούμερα τηλεθέασης». Ποιος τώρα τα λέει αυτά; Ο Λαζόπουλος, που επί χρόνια μας κουνούσε το χέρι στην κοινωνία ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον Αλέξη Τσίπρα» ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είχες κοφτερό λόγο και ξεφτίλιζες τους άλλους. Είχες αυτή τη φοβερή ικανότητα να τους ξεφτιλίζεις. Και βλέπω ότι και τώρα συνεχίζεις να κάνεις την ίδια δουλειά! Απλώς τώρα έχεις μεγαλώσει λίγο και φαίνεται» είχε πει ο Λάκης Λαζόπουλος για τον Γιώργο Λιάγκα, στο τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της φετινής σεζόν