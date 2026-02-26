Συμβαίνει τώρα:
Survivor: Απόψε ένας παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης θα δει την πόρτα της εξόδου

Βασιλική Μουντή, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και Δήμητρα Λιάγγα είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση
Γιώργος Λιανός
Ο Γιώργος Λιανός

Βασιλική Μουντή, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και Δήμητρα Λιάγγα περιμένουν με αγωνία, στο νέο επεισόδιο του «Survivor», απόψε, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, να μάθουν ποιος έχει τη στήριξη του κοινού και ποιοι θα μονομαχήσουν.

Η χθεσινή νίκη των «Αθηναίων» στο «Survivor» τους γέμισε αυτοπεποίθηση, αν και υπάρχει διάχυτη η αίσθηση πως οι «Επαρχιώτες» «έδωσαν» το παιχνίδι, για να μπουν σε ψηφοφορία.

Στην παραλία των Μπλε, οι περισσότεροι ξυπνούν αδιάθετοι και πιθανολογούν πως τους έχει πειράξει κάτι που έφαγαν. Θα μπορέσουν να μπουν στον αγώνα με τη δυναμική που χρειάζεται;

Ο στίβος μάχης απαιτεί συγκέντρωση και καθοδήγηση από τον πάγκο. Ωστόσο, κάποιοι αποφασίζουν να μπερδέψουν τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας, φωνάζοντάς τους. Ποιος το ξεκίνησε και ποιοι αντιδρούν έντονα σε αυτή τη στρατηγική;

Το τηλεοπτικό κοινό, εχθές, στήριξε με την ψήφο του τον ή την Survivor που θέλει να παραμείνει και απόψε θα μάθουμε το αποτέλεσμα, αλλά και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι που θα μονομαχήσουν.

Η Βασιλική Μουντή, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος ή η Δήμητρα Λιάγγα θα αποχαιρετήσει τον Άγιο Δομίνικο;

