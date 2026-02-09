Media

Survivor: Απόψε μία ομάδα χάνει τον δεύτερο αγώνα ασυλίας και βγάζει έναν υποψήφιο προς αποχώρηση

Μία νέα εβδομάδα γεμάτη εντάσεις ξεκινάει στο «Survivor»
survivor

Πέντε νέα πρόσωπα μπήκαν στις δύο ομάδες του «Survivor» και έχουν ήδη αρχίσει να αξιολογούν τις επιδόσεις τους από τα πρώτα runs. Στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ φαίνεται πως οι νέες προσθήκες φέρνουν διαχωρισμούς στο εσωτερικό των Αθηναίων και των Επαρχιωτών

Στην καλύβα των Κόκκινων του «Survivor», η πείνα τους έχει εξαντλήσει και θεωρούν τη νίκη σε ένα επόμενο έπαθλο φαγητού μονόδρομο. Στην καλύβα των Μπλε, ο Μιχάλης Σηφάκης δείχνει να χάνει έδαφος και η αίγλη του να περιορίζεται.

O δεύτερος αγώνας ασυλίας είναι γεμάτος αναμετρήσεις με μεγάλες εντάσεις που κρίνονται στον πόντο.

Στο δεύτερο Συμβούλιο της εβδομάδας, ο Benzy Καραντώνης παίρνει το λόγο και είναι καταπέλτης. Η ηττημένη ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει ποιον θα αναδείξει υποψήφιο.

 Η Κέλλυ Μποφίλιου εχθές, όπως παραδέχτηκε και η ίδια, ψηφίστηκε με αγωνιστικά κριτήρια. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσει απόψε η ηττημένη ομάδα;

