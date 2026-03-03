Media

Survivor: Απόψε το αγώνισμα της τρίτης ασυλίας είναι γεμάτο ένταση και αναμετρήσεις που κρίνονται στον πόντο

Η απόφαση της Δήμητρας Λιάγγα να απέχει από τον δεύτερο αγώνα ασυλίας εξακολουθεί να απασχολεί και τις δύο ομάδες
Η Κόκκινη ομάδα

Μετά από δύο ασυλίες στο «Survivor», οι «Αθηναίοι» απολαμβάνουν να βρίσκονται ως θεατές στο Συμβούλιο του νησιού, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αντίπαλη ομάδα. Θα συνεχίσουν το σερί νικών στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τρίτη 03 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ;

Στο «Survivor», η Φανή Παντελάκη είναι η δεύτερη υποψήφια των Επαρχιωτών. Νιώθει πολύ πεσμένη από αυτή την εξέλιξη και τη στάση της ομάδας της. Στην καλύβα, η συμβίωση είναι δύσκολη και απομακρύνεται από την παρέα των «έξι». Η απόφαση της Δήμητρας Λιάγγα να απέχει από τον δεύτερο αγώνα ασυλίας εξακολουθεί να απασχολεί και τις δύο ομάδες, για διαφορετικούς λόγους.

Το αγώνισμα της τρίτης ασυλίας είναι γεμάτο ένταση και αναμετρήσεις που κρίνονται στον πόντο. Οι πάγκοι συμμετέχουν με φωνές, προσπαθώντας να εμψυχώσουν τους παίκτες τους, δεν αντιδρούν όμως όλοι το ίδιο. Μία έντονη αντιπαράθεση, με βωμολοχίες, ανάμεσα στη Φανή Παντελάκη και την Αναστασία Στεργίου, δοκιμάζει τα νεύρα όλων! Η επιπλέον ένταση θα επηρεάσει τις επιδόσεις των Επαρχιωτών ή θα καταφέρουν αυτή τη φορά να πάρουν τη ρεβάνς;

Στο συμβούλιο του νησιού, οι μάσκες πέφτουν… Όλοι είναι σίγουροι για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, όμως η στρατηγική κάποιων επικρατεί. Ποιοι κινούν τα… νήματα τελικά;

Όταν ολοκληρωθούν οι υποψηφιότητες, το τηλεοπτικό κοινό θα στηρίξει με την ψήφο του, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θέλει να παραμείνουν.

