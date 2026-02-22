Survivor: Δύο νέοι παίκτες μπαίνουν στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από το νέο επεισόδιο του «Survivor», απόψε, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, όπου δύο νέοι Survivors θα κάνουν την εμφάνισή τους στις παραλίες του Αγίου Δομίνικου. Πώς θα τους υποδεχτούν οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες;

Όπως θα δούμε στο «Survivor», στην παραλία των Μπλε, οι εντάσεις, με τον Μιχάλη Σηφάκη στο επίκεντρο, συνεχίζονται. Νέοι ισχυρισμοί μπαίνουν στο κάδρο από την Ιωάννα Δεσύλλα και την Αναστασία Στεργίου. Μία έξτρα μερίδα φαγητού γίνεται αφορμή για νέες συγκρούσεις. Πώς βλέπουν αυτές τις εξελίξεις τα μέλη της Κόκκινης ομάδας;

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας οδηγεί σε μία ακόμα οριακή αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να μάχονται σκληρά για τη νίκη. Οι νέοι Survivors, που κάνουν την είσοδό τους, φέρνουν νέα δυναμική στις παραλίες. Πόσο θα αλλάξουν οι ισορροπίες μετά από αυτή την είσοδο;

Ας γνωρίσουμε τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο παιχνίδι:

Αθηναίοι

Λήδα Μυλωνά, 26 ετών, Βουλιαγμένη

Αθλητική και δυναμική, δεν πίστευε ποτέ πως θα τολμούσε να μπει στο Survivor και όμως το κάνει. Είναι πρωταθλήτρια τένις και padel και ασχολείται με τις επιχειρήσεις της οικογένειάς της. Ξεκίνησε το τένις από την ηλικία των 5 ετών αποσπώντας πολλές διακρίσεις σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκά τουρνουά. Αργότερα ασχολήθηκε και με το padel. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και παράλληλα έκανε σπουδές που αφορούν τον αθλητισμό, με ειδίκευση στο personal training και στην διατροφή. Αγαπάει πολύ τα ζώα και έχει 7 γάτες.

Επαρχιώτες

Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, 31 ετών, Ναύπλιο

Αφοσιώνεται στους στόχους του και δεν εγκαταλείπει ποτέ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ναύπλιο. Ασχολήθηκε με το kung fu κατακτώντας τρία πανελλήνια πρωταθλήματα. Σπούδασε στην Ουαλία πολιτικός μηχανικός και στη συνέχεια μετακόμισε στην Πολωνία, όπου εργάστηκε σε μία επενδυτική εταιρία. Επέστρεψε στην Ελλάδα για να ασχοληθεί με αυτό που νιώθει πως του ταιριάζει πραγματικά, την αγάπη του για τα ρολόγια.

Ο πατέρας του είναι εκείνος που του έμαθε τα πάντα για τα ρολόγια και τον βοήθησε να εξελίξει την οικογενειακή επιχείρηση. Πλέον διατηρεί δικό του κατάστημα με πολύ σπάνια και luxury ρολόγια.