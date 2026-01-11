Survivor: Η γκρίνια του Gio Kay, το γεύμα με το καπνιστό ελάφι που αναπόλησε και τα επιθετικά κουνούπια

Media

Κατά τη διάρκεια του πρώτου επεισοδίου του «Survivor» οι παίκτες προσπάθησαν να προσαρμοστούν στα δεδομένα του ριάλιτι, ωστόσο κάποιοι ένιωθαν έξω από τα νερά τους, όπως ο Gio Kay.

Μάλιστα, ο viral παίκτης των «Αθηναίων» τόλμησε να παραδεχτεί on camera κατά τη διάρκεια της Κυριακής (11.01.2026) ότι δεν έχει ιδέα τι πρέπει να κάνει, ενώ πριν από δύο ημέρες έτρωγε καπνιστό ελάφι στο ρετιρέ του. Μάλιστα, ο Gio Kay, για το ρετιρέ του μίλησε και με το που μπήκε στο «Survivor»

«Με την ομάδα μου… Εγώ προσωπικά τους γουστάρω. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος τώρα που θα πει ότι “αυτός λίγο έτσι, αυτή έτσι”. Τώρα όλοι είμαστε οι χαρακτήρες μας, να το πούμε έτσι. Γιατί κι εγώ είμαι κάπως.

Εγώ δεν έχω καμία ιδέα πώς να χτίσω καλύβα. Ούτε πώς να κόψω καρύδα. Όπως είπα, εγώ έτρωγα καπνιστό ελάφι πριν δύο μέρες σε ρετιρέ στην Αθήνα. Τώρα κοίτα εδώ! Δεν έχω ιδέα τι κάνω. Οι άλλοι… Υπάρχουν μερικοί που είναι πολύ δυνατοί, ξέρουν τι κάνουν, εδώ χτίζουνε βίλα. Και όπως είπε ο Σωκράτης, αυτό το ένα πράγμα που ξέρω, είναι ότι δεν ξέρω τίποτα. Αυτό», δήλωσε στην κάμερα ο Γιώργος Καραντώνης.

Στη συνέχεια, οι παίκτες της κόκκινης ομάδας τρόμαξαν όταν διαπίστωσαν ότι τους έχουν τσιμπήσει πολλά κουνούπια. Μάλιστα, στο πρόσωπο της Κέλλυς Μποφίλιου υπήρχε μία μεγάλη καντίλα, που προκάλεσε αίσθηση στους συμπαίκτες της. 

«Ρε, πριν πήγαμε με την Ελισάβετ να μαζέψουμε πράγματα και μου έδιωχνε δύο κουνούπια», είπε η παίκτρια, προσθέτοντας: «Είναι σαν να ‘χω ευλογιά». 

«Κουνούπια, πολύ κουνούπι παιδιά. Πολύ κουνούπι. Τι είναι αυτά τα πράγματα; Τέλος πάντων», πρόσθεσε ο Γιώργος Καρασαϊλίδης.

