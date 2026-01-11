Το «Survivor» έκανε πρεμιέρα: Τα λόγια του Γιώργου Λιανού, το ρετιρέ του Gio Kay και ο «αρχηγός» Μιχάλης Σηφάκης

Πρεμιέρα έκανε ο νέος κύκλος του «Survivor» και το κοινό πήρε μία… πρώτη γεύση από όσα πρόκειται να συμβούν φέτος στο δημοφιλές ριάλιτι του ΣΚΑΪ. Αρχικά, ο Γιώργος Λιανός καλωσόρισε τους τηλεθεατές, ενώ στη συνέχεια ο Gio Kay αναφέρθηκε στο ρετιρέ του και ο Μιχάλης Σηφάκης δήλωσε ότι νιώθει ήδη αρχηγός της ομάδας του.

Στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής (11.01.2026) ξεκίνησε η προβολή του «Survivor» στον ΣΚΑΪ, όπου ο Γιώργος Λιανός εξήγησε στο τηλεοπτικό κοινό, ότι φέτος θα δώσουν επικές μάχες οι δύο νέες ομάδες του παιχνιδιού, οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι ο Γιώργος Λιανός και σας καλωσορίζω στο φετινό Survivor. Φέτος για πρώτη φορά θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς οι αντίπαλες ομάδες θα είναι οι “Αθηναίοι” και οι “Επαρχιώτες”. Μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Δεν αλλάζουν όμως μόνο οι ομάδες. Σε αυτό το Survivor αλλάζουν πολλά. Δεν υπάρχουν φαβορί. Δεν υπάρχουν outsiders. Δεν αρκεί να είσαι απλά καλός στους αγώνες, πρέπει να έχεις στρατηγική και κοινωνικές δεξιότητες.

Η μεγαλύτερη αλλαγή από όλες; Το τεράστιο χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Οι παίκτες πιστεύουν πως θα βρεθούν μαζί μου για τον πρώτο αγώνα. Αυτή τη φορά όμως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Για τις επόμενες 48 ώρες θα πρέπει να επιβιώσουν στις παραλίες τους με απολύτως τίποτα», είπε ο γνωστός παρουσιαστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά ο πιο viral παίκτης του ριάλιτι, ο Gio Kay έκανε μία προσωπική εξομολόγηση.

«Είναι σαν όνειρο. Κοιτάω γύρω μου, βλέπω φοίνικες, ακούω φωνές, πράγματα, δεν έχω ιδέα τι γίνεται τώρα. Πριν δύο μέρες, ήμουν σε ρετιρέ στην Αθήνα ήμουνα, τώρα χαμένος στη ζούγκλα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις πρώτες του σκέψεις.

Ο Gio Kay του Instagram μπήκε στο Survivor για να φέρει τα πάνω – κάτω. Ο Γιώργος Κατσαντώνης είναι δημοφιλής στα social media και πρόσφατα έδωσε συνέντευξη και στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα!

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Σηφάκης δήλωσε ότι δεν ένιωσε καμία ανασφάλεια στο παιχνίδι και μάλιστα τόνισε ότι αισθάνεται ήδη αρχηγός της ομάδας του, τους «Επαρχιώτες».

«Πες με τρελό, δεν ένιωσα καμία ανασφάλεια με το που μπήκα στην παραλία. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν απλά “που έχω έρθει;”. Είναι τέλειο αυτό», είπε αρχικά ο πρώην τερματοφύλακας.

«Δεν θα προσπαθήσω πολύ για να ‘μαι αρχηγός. Νιώθω ήδη αρχηγός της ομάδας μου», ξεκαθάρισε στη συνέχεια.

«Το “Survivor” είναι όλο ανατροπές. Περιμέναμε Λιανό, περιμέναμε παιχνίδι. Αυτό που συναντήσαμε μπροστά μας ήταν ένας γρίφος», δήλωσε αργότερα ο Μιχάλης Σηφάκης.

Μάλιστα, στη συνέχεια ο πρώην αθλητής άρχισε να δίνει και συμβουλές στους συμπαίκτες του! Όσα πρέπει να ξέρουμε για όλους τους παίκτες του «Survivor».