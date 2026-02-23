Συμβαίνει τώρα:
Survivor: Όταν η ηττημένη ομάδα θα φτάσει στο συμβούλιο, θα πρέπει να ψηφίσει για την επόμενη υποψηφιότητα

Το όνομα που θα βγάλει η κάλπη, δεν περιμένει να το ακούσει κανείς
Μπορεί οι Επαρχιώτες στο «Survivor» να είναι διασπασμένοι, ωστόσο κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στον πρώτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Θα καταφέρουν οι Αθηναίοι να εξασφαλίσουν τη δεύτερη ασυλία στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στις 22.10, στον ΣΚΑΪ;

Στρατηγικές αναπτύσσονται, σχέσεις μεταβάλλονται και οι δυσκολίες φαντάζουν ανυπέρβλητο εμπόδιο στο «Survivor». Αθηναίοι και Επαρχιώτες έχουν ως στόχο να κερδίσουν τις 250.000 ευρώ, με ποια στρατηγική θα φτάσουν στο έπαθλο; Η πείνα αλλάζει τα δεδομένα…

Ένα πολύ δυνατό έπαθλο έρχεται μαζί με τη δεύτερη ασυλία, αυτό της επικοινωνίας. Οι Survivors μπαίνουν στο στίβο μάχης με την ψυχή τους. Όλοι παλεύουν για τη νίκη, ακόμα κι εκείνοι που ξέρουν πως δεν έχουν δικαίωμα στο έπαθλο. Κάθε νίκη φέρνει χαμόγελα, κάθε ήττα δάκρυα. Όλοι λυγίζουν στην σκέψη πως θα έχουν νέα από τους δικούς τους ανθρώπους.

Όταν η ηττημένη ομάδα θα φτάσει στο συμβούλιο, θα πρέπει να ψηφίσει για την επόμενη υποψηφιότητα. Το όνομα που θα βγάλει η κάλπη, δεν περιμένει να το ακούσει κανείς! Υπάρχει «σωστό» και «λάθος» στις υποψηφιότητες;

