Survivor: Το αγώνισμα για την τρίτη ασυλία είναι μία μεγάλη πρόκληση για «Αθηναίους» και «Επαρχιώτες»

«Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες» μετρούν από μία ήττα και οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη στο κρίσιμο, τρίτο αγώνισμα ασυλίας, στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Μετά από μία εφιαλτική νύχτα, όπου όλοι κοιμήθηκαν κάτω από τη βροχή, οι «Κόκκινοι» ηττήθηκαν στο δεύτερο αγώνισμα ασυλίας, σε ένα δραματικό flag race. Στο Συμβούλιο του νησιού, υποψήφια αναδείχθηκε η Όλγα Λοβέρα. Η Survivor ξαφνιάστηκε από το αποτέλεσμα, καθώς πίστευε πως η βελτίωση που έχει και οι νίκες που έφερε θα ήταν αρκετές για να την κρατήσουν ασφαλή. Απόψε, η Μιλένα Σδρένια αποφασίζει να ρίξει μία ακόμα… «βόμβα» στοχεύοντας όμως, αυτή τη φορά, τη δική της ομάδα. Όσα αποκαλύπτει για τις προσωπικές συνεντεύξεις της Μαντίσα Τσότα, τη βάζουν ξανά στο «μάτι του κυκλώνα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αντίπαλη ομάδα, οι πανηγυρισμοί για τη χθεσινή νίκη είναι πολλοί. Ο Μιχάλης Σηφάκης δείχνει να έχει ανακτήσει τη θέση του αρχηγού και το γεγονός δεν μένει ασχολίαστο από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ποιοι έχουν αλλάξει τη στάση τους απέναντί του και ποιες προθέσεις κρύβονται πίσω από αυτό; Ο Σταύρος Φλώρος δεν βλέπει με καλό μάτι τη συμπεριφορά της Δήμητρας Λιάγγα…

Κάθε εβδομάδα που περνάει φέρνει τους Survivors πιο κοντά στο πολυπόθητο πάρτι της Ένωσης. Αυτό το γεγονός από μόνο του είναι αρκετό για να βάλει φωτιά στις συζητήσεις. Ποιες νέες παρέες θα δημιουργηθούν, όταν θα ενωθούν οι δύο ομάδες; Ποιες νέες συμμαχίες μπορεί να αναπτυχθούν;

Το αγώνισμα για την τρίτη ασυλία είναι μία μεγάλη πρόκληση για «Αθηναίους» και «Επαρχιώτες». Όποια ομάδα χάσει, ξέρει πως θα κληθεί να βγάλει δύο υποψήφιους. Ποιοι θα βρεθούν στην ίδια θέση με την Χριστιάννα Μιχαλούδη και την Όλγα Λοβέρα;

Στο Συμβούλιο του νησιού, ορισμένοι υποψήφιοι δεν δέχονται τη στρατηγική των υπολοίπων… Όταν ανοίξουν οι γραμμές, οι τηλεθεατές θα κληθούν με την ψήφο τους να στηρίξουν τους Survivors που θέλουν να παραμείνουν…