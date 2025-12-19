Τάκης Παπαματθαίου: «Στην τηλεόραση το 90% είναι σαχλαμάρα»

Δηλώσεις στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε ο Τάκης Παπαματθαίου. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την τηλεόραση.

«Πρόλαβα τις καλές εποχές της τηλεόρασης. Με την Έλντα Πανοπούλου κάναμε μια πρωτότυπη εκπομπή που έσκιζε σε νούμερα», είπε αρχικά ο Τάκης Παπαματθαίου.

Ο Τάκης Παπαματθαίου είπε στη συνέχεια: «Δεν βλέπω τηλεόραση, γιατί δεν έχω. Στην τηλεόραση έχουμε γίνει τσιγκούνηδες στην πνευματικότητα του περιεχομένου. Οι πρωινές εκπομπές πρέπει να έχουν την ελαφράδα που χρειάζεται, γιατί τις βλέπουν νοικοκυρές. Στην τηλεόραση το 10% είναι ποιότητα και το 90% σαχλαμάρα και ανούσιο».

Μετά την προβολή των δηλώσεων, ο Ετεοκλής Παύλου είπε: «Δεν βλέπει τηλεόραση, αλλά έχει κρίση για την τηλεόραση. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν μου αρέσει και το υπονοούμενο, όσον αφορά την ελαφρότητα που θεωρεί ότι υπάρχει, αν και δεν έχει δει, με το γυναικείο κοινό που βλέπει το πρωί στο σπίτι… Νιώθω ότι είναι κάπως υποτιμητικό όλο αυτό και για το κοινό».