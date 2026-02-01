Τάσος Γιαννόπουλος: «Καβάλησα λίγο το καλάμι με το “Ευτυχισμένοι Μαζί” αλλά μέχρι εκεί»

Με αφορμή την συμμετοχή του στο θέατρο αυτή τη σεζόν, ο Τάσος Γιαννόπουλος, που έγινε ευρέως γνωστός από τον ρόλο του ως «Μάκης« στην σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί», έδωσε συνέντευξη σήμερα (1/2/2026) στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου.

Ο γνωστός ηθοποιός, Τάσος Γιαννόπουλος, μίλησε για την διαχείριση στη μεγάλη αναγνωρισημότητα που έλαβε μέσα από την επιτυχημένη κωμική σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί» του MEGA.

Ο ηθοποιός σημείωσε χαρακτηριστικά πως «με την ξαφνική αναγνωρισημότητα μπορεί, ναι, να καβαλήσεις λίγο το καλάμι. Θα αισθανθείς κάπως, ότι αναγνωρίζεσαι, αλλά μέχρι εκεί. Πιστεύω πως δεν έφτασα σε μεγαλύτερη κατάσταση ώστε να πάθω κάτι, ότι είμαι ο καλύτερος όλων και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, δεν το ‘παθα αυτό».

«Μου έχουν πει πολύ συγκινητικά πράγματα στον δρόμο για το “Ευτυχισμένοι μαζί”. Πριν από περίπου ένα μήνα ένας κύριος με σταμάτησε στον δρόμο και μου είπε ότι τον βοήθησα, δηλαδή η σειρά και όλο αυτό, να ξεπεράσει τον θάνατο της γυναίκας του. Έχω βρεθεί, επίσης, σε νοσοκομείο και ένας άνθρωπος χαμογέλασε μόλις με είδε και με αγκάλιασε. Αυτά τα πράγματα σε “πληρώνουν” για όλη την πορεία που έχεις κάνει».

«Νομίζω ότι δεν γίνεται να ξαναβρεθούμε για έναν νέο κύκλο σ’ αυτή τη σειρά. Στο “Παρά πέντε” έγινε επειδή ο Γιώργος Καπουτζίδης το έγραφε, ενώ σε εμάς ήταν ισπανική η σειρά και την έγραφε η Ρένα Ρίγγα. Σε εμάς δεν γίνεται να γίνει κάτι τέτοιο. Σταμάτησε στο πικ και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να σταματάνε τα πράγματα σε μια τέτοια μεγάλη επιτυχία» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Τάσος Γιαννόπουλος.