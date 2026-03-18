Τελ Αβίβ: Πύραυλος έπεσε δίπλα από το σημείο όπου συνεργείο της ΕΡΤ μετέδιδε live τις εξελίξεις 

Στιγμές αγωνίας βίωσε συνεργείο της δημόσιας τηλεόρασης, καθώς τη στιγμή που βρισκόταν στο Τελ Αβίβ και για την ακρίβεια στην περιοχή Ραμάτ Γκαν ένας πύραυλος έπεσε 300 μέτρα μακριά τους.

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Γιώργος Σιδέρης ήταν στο σημείο, ενώ ηχούσαν οι σειρήνες, και μετέδιδε τις εξελίξεις από το Τελ Αβίβ. Μάλιστα, ο ρεπόρτερ προσπάθησε να πλησιάσει όσο πιο πολύ μπορούσε στο κτίριο, όπου είχε πέσει ο πύραυλος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, οι αρχές ζήτησαν από το συνεργείο να απομακρυνθεί από το σημείο.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών κατήγγειλε ότι το ιρανικό καθεστώς στοχοποίησε σκόπιμα μια αμιγώς κατοικημένη περιοχή, ενώ την ώρα ο δημοσιογράφος παρουσίαζε το ρεπορτάζ η εικόνα πάγωσε.

«Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούτε, αν έχουμε καλή εικόνα. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης επίθεσης. Είναι πιθανότατα κάποιο θραύσμα ή υποπυρομαχικό από πύραυλο διασποράς ο οποίος έχει εκτοξευθεί και βρίσκεται περίπου 300 μέτρα από το σπίτι στο οποίο βρισκόμασταν νωρίτερα, που κάναμε τη σύνδεσή μας, που εκεί ήταν τα δύο πρώτα θύματα, μετά τη βραδινή επίθεση που είχε κάνει το Ιράν. Ακριβώς, οι δύο 70χρονοι… που ήταν τα πρώτα θύματα ουσιαστικά», είπε ο ρεπόρτερ Γιώργος Σιδέρης, ενώ χάθηκε η ζωντανή σύνδεση.

Ταυτόχρονα ακούγονται οι φωνές των αστυνομικών της περιοχής του Τελ Αβίβ που ζητούσαν από τα δημοσιογραφικά συνεργεία να φύγουν.

«Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θέλουν, θέλουν να μας απομακρύνουν, θέλουν να μας απομακρύνουν για την ασφάλεια αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν υπάρχουν αναφορές για κάποιους τραυματισμούς. Δεν ξέρουμε το μέγεθος των συγκεκριμένων τραυματισμών μέχρι στιγμής, μόλις έχουν φτάσει και τα σωστικά συνεργεία και οι πυροτεχνουργοί και ότι, και όλες οι υπηρεσίες εδώ του Ισραήλ. Πάντως ήταν μία ισχυρότατη, θα έλεγα, επίθεση από την πλευρά του Ιράν. Είχε προηγηθεί ακόμη μία όπου είχε αναχαιτιστεί πολύ, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που σας μεταφέρουμε με τον Φώτη Πάντο και τον Παναγιώτη Αντιδερβισιώτη.

Είδαμε μία πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Είδαμε πάνω από 20 με 30 ασθενοφόρα να φτάνουν εδώ που βρισκόμαστε, στο δρόμο. Τώρα οι γιατροί, οι νοσηλευτές, τα σωστικά συνεργεία, η διοίκηση εσωτερικού μετώπου θα ερευνήσει την περιοχή για να εντοπίσει και υπολείμματα αλλά και για να δει αν αυτοί οι κάτοικοι είναι καλά στην υγεία τους, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τον οποιοδήποτε κάτοικο», πρόσθεσε.