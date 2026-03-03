Θανάσης Αλευράς: «Από την ΕΡΤ δεν έχω και πολλά να περιμένω»

«Είδα τον Εθνικό Τελικό, θα μπορούσε να είναι πιο πλούσιο το θέαμα» είπε ο Θανάσης Αλευράς.

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Θανάσης Αλευράς, στο πλαίσιο της επίσημης πρεμιέρας της ταινίας «Φίλοι για πάντα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι η πρώτη πρεμιέρα στη ζωή μου που δεν αγχώνομαι. Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι η πρώτη ταινία για μένα», είπε αρχικά ο Θανάσης Αλευράς.

Ο Θανάσης Αλευράς είπε στη συνέχεια: «Θέλω πολύ να δω ανθρώπους να πειραματίζονται στο YFSF. Δεν θα πήγαινα σαν παίκτης, μόνο κριτική επιτροπή, αλλά δεν μου έχουν κάνει κρούση».

Ο Θανάσης Αλευράς ανέφερε επίσης: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του Ακύλα, από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, είπα ότι αυτό είναι για να πάει. Είδα τον Εθνικό Τελικό, θα μπορούσε να είναι πιο πλούσιο το θέαμα, αλλά μια χαρά. Από την ΕΡΤ δεν έχω και πολλά πολλά να περιμένω. Δεν πειράζει, και που έγινε, μια χαρά».