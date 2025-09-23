Θανάσης Αλευράς: «Φοβόμουν την έκθεση, δεν ήξερα αν αυτό θα εκτελεστεί σωστά»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» ήταν ο Θανάσης Αλευράς, με τον γνωστό ηθοποιό να απαντά μεταξύ άλλων, για την τηλεόραση, αλλά και τη συμμετοχή του στο Your Face Sounds Familiar.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θανάσης Αλευράς, η έκθεση ήταν ένας φόβος για εκείνον, ωστόσο κατάφερε να συνηθίσει στην έκθεση και όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά η προσπάθειά του βγήκε ωραία.

Μάλιστα σε ένα δείγμα ταπεινότητας ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά πως αγαπάει την τηλεόραση, ωστόσο δεν κάνει το ίδιο και με τα γυρίσματα.

«Είχα κάνει πέντε ραντεβού για το YFSF, αλλά το φοβόμουν και γι’ αυτό έλεγα όχι. Την πρώτη χρονιά φοβόμουν, την τελευταία πήγα μια χαρά. Φοβόμουν την έκθεση, δεν ήξερα αν αυτό θα εκτελεστεί σωστά, φτάνεις στο όριο… Μας βγήκε ωραία!

Ευτυχώς που είπα ναι. Η αγαπημένη μου εμφάνιση ήταν η Στέλλα Κονιτοπούλου, γέλασα πολύ. Όταν είδα αυτό το πράγμα στον καθρέφτη, που ήταν πιο πολύ Ντόρα Μπακογιάννη…», είπε αρχικά ο Θανάσης Αλευράς.

Ο Θανάσης Αλευράς είπε στη συνέχεια: «Την αγαπάω την τηλεόραση, αλλά δεν αγαπάω τα γυρίσματα, τα οποία απαιτούνται όμως. Είναι πάρα πολλές οι ώρες. Ειδικά αν έχεις ένα σίριαλ για μία σεζόν, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, τελειώνει η μέρα».