Θανάσης Τσαλταμπάσης – Αγοραστή Αρβανίτη: Η κρίση στη σχέση μας βοήθησε το μεταξύ μας

Για την κρίση που αντιμετώπισαν στην συντροφική τους σχέση, στο πρόσφατο παρελθόν, μίλησαν από καρδιάς ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η σύζυγος του, Αγοραστή Αρβανίτη όταν βρέθηκαν καλεσμένοι στο «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης (21.01.2026), στην ΕΡΤ.

Όπως εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η Αγοραστή Αρβανίτη, η οποία ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το παιδί της με τον Θανάση Τσαλταμπάση, «το χάσιμο ξεκίνησε από την κρίση, τη δική μας. Εκεί χάθηκα πολύ. Μπλόκαρα. Αυτό που λέω δηλαδή πως με οδήγησε να μπλοκάρω, η βασική αιτία ήταν η κρίση μας. Ήταν όμως για πολύ καλό μας όλο αυτό».

«Γιατί και το μεταξύ μας βοήθησε και τον εαυτό μου βοήθησε. Με πολλή δουλειά οι σχέσεις μένουν, απλώς λέω ότι ο Θανάσης, ενώ δεν είχε κάνει ψυχοθεραπεία, καταλαβαίνει πράγματα. Ο Θανάσης νομίζω πως ήταν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά, την οποία λατρεύει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραμελούσε εμένα ή τη σχέση μας. Όχι, δεν είχε αυτή τη διάθεση. Απλώς τον συνέπαιρναν όλες του οι σκέψεις, όλες του οι ιδέες, όλο αυτό», συνέχισε η εγκυμονούσα ηθοποιός.

«Είναι πάρα πολύ έντονη η δουλειά μας, ειδικά για κάποιους ανθρώπους που δίνουν όλη την ψυχή τους. Νομίζω ότι κάτι εκεί συνέβη», παραδέχθηκε έπειτα η Αγοραστή Αρβανίτη στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση.