The Chase: Η Μαρία Μπεκατώρου φίλησε παίκτη και του προκάλεσε «εγκεφαλικό»

Σε μεγάλα κέφια ήταν η Μαρία Μπεκατώρου στην πρεμιέρα του «The Chase» που επέστρεψε στη συχνότητα του MEGA το απόγευμα της Δευτέρας (22.09.2025).

Ενώ η γνωστή παρουσιάστρια έθετε ερωτήσεις σε έναν διαγωνιζόμενο του «The Chase», τον Νάσο, τον προειδοποίησε ότι αν δηλώσει πολύ σίγουρος για την απάντησή του θα του χαρίσει ένα φιλί. Μόλις εκείνος το έκανε η Μαρία Μπεκατώρου του έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο προκαλώντας του… «εγκεφαλικό».

Η ερώτηση που ο διαγωνιζόμενος κλήθηκε να απαντήσει ήταν «Ποιος ηθοποιός υποδύεται τον ψυχολόγο – θεραπευτή του Ματ Ντέιμον στην ταινία “Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ”;» και ο παίκτης χωρίς πολλή σκέψη απάντησε τον «Ρόμπιν Γουίλιαμς».

Μόλις στο ταμπλό επιβεβαιώθηκε η σωστή απάντηση η Μαρία Μπεκατώρου έδωσε στον Νάσο ότι περνάει στον μεγάλο τελικό.