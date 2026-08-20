The Terminal List: Ο Κρις Πρατ επιστρέφει στη δεύτερη σεζόν με αποστολή παγκόσμιας κλίμακας

Ο Κρις Πρατ επιστρέφει στον ρόλο του Τζέιμς Ρις για τη δεύτερη σεζόν του «The Terminal List», με το Prime Video να δίνει στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες και να επιβεβαιώνει ότι η νέα ιστορία θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια. Ο ηθοποιός μπαίνει ξανά στο επιχειρησιακό περιβάλλον της σειράς, αυτή τη φορά σε μια αποστολή πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, με τη δράση να αποκτά σαφώς διεθνή χαρακτήρα.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την πρώτη σεζόν, ο Κρις Πρατ επανέρχεται σε μια ιστορία που απομακρύνεται σε έναν βαθμό από το καθαρό θρίλερ εκδίκησης και κινείται περισσότερο προς το κατασκοπικό δράμα. Ο ηθοποιός υποδύεται έναν Ρις που αναζητεί νέο σκοπό μετά την ολοκλήρωση της «λίστας» του, μόνο για να βρεθεί αντιμέτωπος με μια νέα συνωμοσία που συνδέεται τόσο με διεθνείς ισορροπίες όσο και με το οικογενειακό του παρελθόν.

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Η δεύτερη σεζόν βασίζεται στο «True Believer»

Η νέα σεζόν αντλεί υλικό από το δεύτερο βιβλίο του Τζακ Καρ, «True Believer». Μετά τα γεγονότα του πρώτου κύκλου, ο πρώην Navy SEAL καλείται να κινηθεί σε ένα πολύ ευρύτερο επιχειρησιακό πεδίο, καθώς μια νέα απειλή τον οδηγεί σε διαφορετικές ηπείρους.

Η διαδρομή του εκτείνεται από τον Ινδικό Ωκεανό και την Αφρική έως τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ενώ η έρευνά του τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα δίκτυο που εκτείνεται από τη Μόσχα έως το Λάνγκλεϊ. Στην πορεία, ο Ρις ανακαλύπτει ότι η υπόθεση έχει και προσωπικές προεκτάσεις, καθώς συνδέεται με την ιστορία της οικογένειάς του.

Οι επιστροφές και οι νέες προσθήκες στο καστ

Δίπλα στον Κρις Πρατ επιστρέφουν αρκετά γνώριμα πρόσωπα από το σύμπαν της σειράς. Ο Τομ Χόπερ επανέρχεται ως Ρέιφ Χέιστινγκς, η Κόνστανς Γου ως Κέιτι Μπούρανεκ, ο Νταρ Σαλίμ ως Μοχάμεντ Φαρούκ και ο Λουκ Χέμσγουορθ ως Τζουλς Λάντρι.

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Στις νέες προσθήκες ξεχωρίζει ο Γκάμπριελ Λούνα στον ρόλο του Φρέντι Στρέιν, ενώ το διεθνές καστ συμπληρώνουν οι Κόστα Ρόνιν, Ολγα Κουριλένκο, Γιουλ Βάσκεζ, Μάρτιν Σενσμάιερ, Αρνολντ Βόσλου και Σιράζ Τζαρφάτι.

Πρεμιέρα τον Οκτώβριο στο Prime Video

Σύμφωνα με το Prime Video, το franchise του «The Terminal List» έχει ξεπεράσει μέχρι σήμερα τους 100 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Στην εκτελεστική παραγωγή της δεύτερης σεζόν συμμετέχουν ο Κρις Πρατ μέσω της Indivisible Productions, ο showrunner Ντέιβιντ ΝτιΤζίλιο, ο συγγραφέας Τζακ Καρ, οι Αντουάν Φουκουά και Κατ Σάμικ μέσω της Fuqua Films, καθώς και οι Μαξ Ανταμς και Τζάρεντ Σο.

Την παραγωγή υπογράφουν τα Amazon MGM Studios, MRC και Civic Center Media. Η δεύτερη σεζόν του «The Terminal List» θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Prime Video από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, με όλα τα οκτώ επεισόδια να διατίθενται από την ημέρα της πρεμιέρας.