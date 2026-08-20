Τίνα Μιχαηλίδου σε Σοφία Βούλτεψη στον αέρα του ΣΚΑΪ: «Δεν είμαστε κομπάρσοι παρουσιαστές»

Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (20.08.2026) στον αέρα του ΣΚΑΪ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Online», με την Τίνα Μιχαηλίδου και τη Σοφία Βούλτεψη να έχουν έναν σύντομο αλλά έντονο διάλογο με αφορμή ερώτηση που είχε απευθυνθεί στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Η Τίνα Μιχαηλίδου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της όταν έκρινε ότι η Σοφία Βούλτεψη δεν απαντούσε επί της ουσίας στο ερώτημα του συμπαρουσιαστή της Κωνσταντίνου Δαυλού, με αποτέλεσμα οι τόνοι να ανέβουν για λίγα λεπτά στο στούντιο.

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Στην εκπομπή συμμετείχαν επίσης ο Πέτρος Παππάς και ο Δημήτρης Λυριτσής, με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από ζητήματα της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.

Η ένταση προκλήθηκε όταν ο Κωνσταντίνος Δαυλός επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση στα οικονομικά και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απευθύνοντας σχετική ερώτηση στη Σοφία Βούλτεψη.

Η πορεία της απάντησης προκάλεσε την παρέμβαση της Τίνας Μιχαηλίδου, η οποία ζήτησε από τη βουλευτή να παραμείνει στο ερώτημα που της είχε τεθεί.

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«Είναι προσβλητικό να μην απαντάτε στις δικές μας ερωτήσεις»

«Είναι προσβλητικό να μην απαντάτε στις δικές μας ερωτήσεις. Εμείς εδώ κάνουμε αντικαταστάσεις, αλλά δεν είμαστε κομπάρσοι», ανέφερε αρχικά η Τίνα Μιχαηλίδου.

Η παρουσιάστρια συνέχισε, ζητώντας να ακολουθηθεί η θεματολογία που είχαν επιλέξει οι δημοσιογράφοι της εκπομπής.

«Σας παρακαλώ πολύ, σας έκανε μια ερώτηση ο Κωνσταντίνος, προσπαθούμε να θέσουμε την ατζέντα της κουβέντας», είπε.

Λίγο αργότερα επανέλαβε σε εμφανώς αυστηρότερο τόνο: «Δεν είμαστε κομπάρσοι παρουσιαστές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας έκανε μια ερώτηση ο Κωνσταντίνος, θέλουμε να πάμε λίγο την κουβέντα στα οικονομικά και τη ΔΕΘ που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο».

Η απάντηση της Βούλτεψη

Η Σοφία Βούλτεψη αντέδρασε στην τοποθέτηση της παρουσιάστριας, απαντώντας: «Ούτε εγώ είμαι κομπάρσος δικός σας».

Η Τίνα Μιχαηλίδου έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν είχε υποστηρίξει κάτι τέτοιο, επιμένοντας ωστόσο στην ανάγκη οι καλεσμένοι να απαντούν στα ερωτήματα των παρουσιαστών.

«Προς Θεού, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά σας έκανε μια ερώτηση και θέλουμε να απαντάτε στα δικά μας ερωτήματα», ανέφερε.

Μετά τη σύντομη αντιπαράθεση, η συζήτηση συνεχίστηκε, με την εκπομπή να επιστρέφει στην πολιτική και οικονομική επικαιρότητα.