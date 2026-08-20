Media

ΕΡΤ: «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου» – Η νέα εκπομπή του Κώστα Λασκαράτου

Η σειρά ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί τη νέα τηλεοπτική σεζόν από την ΕΡΤ1, είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό και αναζητά τις ιστορίες και τα πρόσωπα που συνδέουν την Ελλάδα με σημαντικά μουσεία του κόσμου
Λασκαράτος, εκπομπή ΕΡΤ
(Πηγή φωτογραφίας; video grab)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ με επίκεντρο την Ελλάδα και τη διαχρονική παρουσία της σε σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού εντάσσει στο πρόγραμμά της η ΕΡΤ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Την εκπομπή, με τίτλο «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου», παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Κώστας Λασκαράτος, ταξιδεύοντας σε μουσεία και πολιτιστικούς προορισμούς της Ευρώπης και του κόσμου.

Η νέα παραγωγή της ΕΡΤ είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου εκτός Ελλάδας, με τον Κώστα Λασκαράτο να αναζητά σε κάθε προορισμό πρόσωπα, εκθέματα και ιστορίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση της χώρας με σημαντικά μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού.

Στη διάρκεια των ταξιδιών του, ο δημοσιογράφος συναντά διακεκριμένους Ελληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, καθώς και προσωπικότητες και αξιωματούχους των χωρών που επισκέπτεται. Μέσα από τις συζητήσεις αυτές επιχειρείται να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ελληνικής παρουσίας και επιρροής σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα.

Δείτε το τρέιλερ

Η σειρά συνδυάζει τις επισκέψεις στα μουσεία με γυρίσματα στις πόλεις όπου αυτά βρίσκονται, επιχειρώντας να παρουσιάσει όχι μόνο τα εκθέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, αλλά και τις ιστορίες που τα συνοδεύουν.

Τη σκηνοθετική υπογραφή της σειράς «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου» έχει η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, ενώ η προβολή της έχει προγραμματιστεί για τη νέα τηλεοπτική σεζόν από την ΕΡΤ1.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
286
267
90
78
65
Media: Περισσότερα άρθρα
Τίνα Μιχαηλίδου σε Σοφία Βούλτεψη στον αέρα του ΣΚΑΪ: «Δεν είμαστε κομπάρσοι παρουσιαστές»
Ένταση στην εκπομπή «Online», όταν η παρουσιάστρια ζήτησε από τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει στην ερώτηση που της είχε τεθεί – «Ούτε εγώ είμαι κομπάρσος δικός σας», απάντησε η Σοφία Βούλτεψη
Μιχαηλίδου και Βούλτεψη
Newsit logo
Newsit logo