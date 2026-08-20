ΕΡΤ: «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου» – Η νέα εκπομπή του Κώστα Λασκαράτου

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ με επίκεντρο την Ελλάδα και τη διαχρονική παρουσία της σε σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού εντάσσει στο πρόγραμμά της η ΕΡΤ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Την εκπομπή, με τίτλο «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου», παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Κώστας Λασκαράτος, ταξιδεύοντας σε μουσεία και πολιτιστικούς προορισμούς της Ευρώπης και του κόσμου.

Η νέα παραγωγή της ΕΡΤ είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου εκτός Ελλάδας, με τον Κώστα Λασκαράτο να αναζητά σε κάθε προορισμό πρόσωπα, εκθέματα και ιστορίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση της χώρας με σημαντικά μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού.

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Στη διάρκεια των ταξιδιών του, ο δημοσιογράφος συναντά διακεκριμένους Ελληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, καθώς και προσωπικότητες και αξιωματούχους των χωρών που επισκέπτεται. Μέσα από τις συζητήσεις αυτές επιχειρείται να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ελληνικής παρουσίας και επιρροής σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα.

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Η σειρά συνδυάζει τις επισκέψεις στα μουσεία με γυρίσματα στις πόλεις όπου αυτά βρίσκονται, επιχειρώντας να παρουσιάσει όχι μόνο τα εκθέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, αλλά και τις ιστορίες που τα συνοδεύουν.

Τη σκηνοθετική υπογραφή της σειράς «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου» έχει η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, ενώ η προβολή της έχει προγραμματιστεί για τη νέα τηλεοπτική σεζόν από την ΕΡΤ1.