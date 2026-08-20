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Βασίλης Χιώτης και Άκης Παυλόπουλος σε πρόβες πριν την πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»: «Ρε που καταντήσαμε!»

Οι δύο δημοσιογράφοι προετοιμάζονται για το ανανεωμένο πρωινό του ΑΝΤ1, με το κανάλι να δημοσιεύει ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από τα παρασκήνια
Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης
(Πηγή φωτογραφίας: video grab)
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Σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζονται για το ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα» ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος, οι οποίοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1. Το νέο δίδυμο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία προβών, με στόχο να διαμορφώσει τη μεταξύ του τηλεοπτική χημεία πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο στο τιμόνι, ενώ μέσα από τα social media του σταθμού δίνονται ήδη τα πρώτα δείγματα από την προετοιμασία τους. Σε ένα από αυτά, οι δύο δημοσιογράφοι εμφανίζονται να ανταλλάσσουν πειράγματα με αφορμή το τρέιλερ της εκπομπής.

«Μπράβο μωρέ Βασίλη μου, πολύ ωραία τα είπες στο τρέιλερ», ακούγεται να λέει ο Άκης Παυλόπουλος στον συνεργάτη του.

«Αμ εσύ; Γάργαρος ήσουν, γάργαρος!», απαντά ο Βασίλης Χιώτης, συνεχίζοντας το χιουμοριστικό κλίμα μεταξύ τους.

Ο διάλογος κορυφώνεται όταν ο Άκης Παυλόπουλος σχολιάζει: «Τι μας έκανε ο ΑΝΤ1;», με τον Βασίλη Χιώτη να απαντά: «Ρε που καταντήσαμε!».

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