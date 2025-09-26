The Voice: Η Klavdia καλεσμένη στην πρεμιέρα του διαγωνισμού το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» του μουσικού διαγωνισμού που αγάπησαν εκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ και θα μεταδίδεται φέτος κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:00 και καλεσμένη στην πρεμιέρα θα είναι η Klavdia.

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 21:00, όπου η πιο αγαπημένη παρέα της τηλεόρασης συναντιέται ξανά στο εντυπωσιακό πλατό του «The Voice». Ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης και οι coaches, o Πάνος Μουζουράκης, o Χρήστος Μάστορας, o Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, παίρνουν τις θέσεις τους και ρίχνονται στη… μάχη για την αναζήτηση της Καλύτερης Φωνής της Ελλάδος, ενώ στη σκηνή ανεβαίνει και η Klavdia.

Οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών ανεβαίνουν στο stage του #TheVoiceGR, ερμηνεύουν τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, και περιμένουν τις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες να γυρίσουν και να τους διεκδικήσουν.

Στη μεγάλη πρεμιέρα θα είναι καλεσμένη η Klavdia, μία από τις εξαιρετικές φωνές της νέας γενιάς που μας καθήλωσε με την ερμηνεία της στην Eurovision 2025 και είχε αναδειχτεί μέσα από το «The Voice of Greece».

Η σκηνή που «γεννά» τις πιο όμορφες στιγμές, ανοίγει ξανά.