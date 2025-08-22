Θώμη Παληού: Η υπερέκθεση στην περιφερειακή τηλεόραση μπορεί να προκληθεί μόνο μέσα από τα social media

Για τον συνδυασμό της επαγγελματικής της ζωής με τη μητρότητα, αλλά και για τη διαχείριση της αναγνωρισιμότητας στην περιφερειακή τηλεόραση μίλησε, μεταξύ άλλων, η Θώμη Παληού.

Στη νέα συνέντευξη που έδωσε η Θώμη Παληού στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου αυτή την εβδομάδα, η γνωστή παρουσιάστρια της τηλεόρασης επισημαίνει ότι αποτελεί προσωπική της επιλογή η διαφύλαξη της ιδιωτικής της ζωής από τους προβολείς των social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

​Ανδρέας Θεοδώρου: Πόσο εύκολο είναι να κρατήσει κανείς την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας;

Θώμη Παληού: Τα φώτα αυτά για τους ανθρώπους της τηλεόρασης στην Περιφέρεια δεν έχουν ένταση. Η υπερέκθεση εδώ μπορεί να προκληθεί μόνο μέσα από τα social media. Έχω μια ικανοποιητική παρουσία σ’ αυτά και κυρίως στο Instagram κι έχω επιλέξει να παρουσιάζω μόνο τον εαυτό μου, τη δουλειά μου, κάποιες καθαρά προσωπικές μου στιγμές και όχι την οικογένεια μου.

Ανδρέας Θεοδώρου: Πώς κατάφερες να συνδυάσεις την καριέρα με τη μητρότητα;

Θώμη Παληού: Όπως κάθε εργαζόμενη μητέρα σήμερα. Υπάρχουν και γυναίκες εργαζόμενες σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας από τη δική μου. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, πάντα πετυχαίνεις.