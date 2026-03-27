Το «1% Club» κάνει πρεμιέρα στο Star την Κυριακή 29 Μαρτίου, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη

Ένα νέο, πρωτότυπο και συναρπαστικό show έρχεται στο Star. Το «1% Club», κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21:00, με οικοδεσπότη τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έχει συνδέσει το όνομά του με την ψυχαγωγία, την αμεσότητα και το χιούμορ. Με την επικοινωνιακή του άνεση κάνει τους παίκτες να νιώθουν οικεία και απογειώνει το σασπένς. Αυθόρμητος και γεμάτος ενέργεια, κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του «1% Club», που έρχεται στο Star.

Το «1% Club» αποτελεί παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο και έρχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα prime time game shows! Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δεν απαιτούνται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, παρά μόνο κοινή λογική. Μπορείς να σκεφτείς όπως μόνο το 1% του πληθυσμού;



Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Πώς παίζεται το παιχνίδι

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων απάντησε σε πρωτότυπες ερωτήσεις και, με βάση τις απαντήσεις τους, προέκυψαν στατιστικά τα ποσοστά των ανθρώπων που μπορούν να απαντήσουν σωστά σε κάθε ερώτηση.

Σε κάθε επεισόδιο 100 παίκτες ξεκινούν με 300€ ο καθένας και καλούνται να απαντήσουν σωστά σε 19 ερωτήσεις.

Το παιχνίδι ξεκινά από την πιο εύκολη ερώτηση, την οποία έχει απαντήσει σωστά το 90% των Ελλήνων, και προχωρά σταδιακά στην πιο δύσκολη, που έχει απαντηθεί σωστά μόλις από το 1%.

Οι παίκτες έχουν 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να δώσουν την απάντησή τους σε κάθε ερώτηση.

«Κάθε λάθος απάντηση οδηγεί σε αποκλεισμό, ενώ τα 300€ του παίκτη προστίθενται στον κουμπαρά του παιχνιδιού. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης δύο πάσο για παράλειψη ερωτήσεων, με αντάλλαγμα τα χρήματα να καταλήγουν επίσης στον κουμπαρά.

Όσοι παίκτες καταφέρουν να φτάσουν πριν από την ερώτηση του 1% μπορούν είτε να μοιραστούν το ποσό των 3.000€, είτε να δοκιμάσουν την τύχη τους στην τελική ερώτηση, που απάντησε μόνο το 1%.

Ο μεγάλος νικητής μπορεί να κερδίσει έως και 30.000€!

Σε κάθε επεισόδιο θα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί καλεσμένοι, δύο αγαπημένα πρόσωπα του τηλεοπτικού κοινού. Δεν θα διαγωνίζονται και δεν θα διεκδικούν το έπαθλο, αλλά θα συμμετέχουν απαντώντας μαζί με τους 100 παίκτες στις ερωτήσεις! Τα πάσο τους είναι απεριόριστα. Στόχος; Να ανακαλύψουν και αυτοί, μαζί με όλους εμάς, αν ανήκουν στο “1% Club”!

«1% Club», το απόλυτο, πολυβραβευμένο τηλεπαιχνίδι που βασίζεται στην κοινή λογική, με ερωτήσεις που συχνά οδηγούν σε απίθανες και ξεκαρδιστικές απαντήσεις! Μια αυθεντική εμπειρία ψυχαγωγίας, γεμάτη ενέργεια, ένταση και αμείωτο ενδιαφέρον!

Εδώ η επιτυχία δεν απαιτεί γνώση – η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Με διεθνείς διακρίσεις, όπως τα Rose d’Or, National Television Awards και Broadcast Awards και επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες, όπως Γαλλία, Ισραήλ, Ολλανδία, Ισπανία, Γερμανία, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, το παιχνίδι υπόσχεται να φέρει μια νέα εποχή στο prime time entertainment.

Η ελληνική έκδοση του show έρχεται μέσα από την παραγωγή της Green Pixel Productions, ενώ την παγκόσμια διανομή υπογράφει το BBC Studios.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ – Κυριακή 29 Μαρτίου στις 21:00 στο Star!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 1percent.star.gr και ανακάλυψε αν σκέφτεσαι όπως το 50%, το 30% ή όπως μόλις το 1% των Ελλήνων και ζήσε την εμπειρία του πιο συναρπαστικού mind game!

Συντελεστές

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθέτης: Γιάννης Μικρός

Project manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη, Πάνος Χάλας

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Oργάνωση Παραγωγής: Μαρία Μερτζάνη

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Head of Casting: Ρούλα Αντωνοπούλου

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions