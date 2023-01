Ο πρώτος μήνας του 2023 θα είναι στην COSMOTE TV γεμάτος… πρεμιέρες. 16 σειρές έρχονται στις οθόνες μας και κυρίως η δεύτερη σεζόν του Your Honor!

16 συναρπαστικές σειρές και νέοι κύκλοι κάποιων που έχουμε ήδη δει, έρχονται τον Ιανουάριο στην COSMOTE TV, οπότε ετοιμαστείτε… κατάλληλα.

Ανάμεσα στις σειρές που έρχονται σε μερικές μέρες, ξεχωρίζει η 2η σεζόν του δημοφιλούς εγκληματικού θρίλερ Your Honor, με τον υποψήφιο για Όσκαρ, Μπράιαν Κράνστον σε νέο ρεσιτάλ ερμηνείας. Ο πασίγνωστος «Γουόλτερ Γουάιτ» του Breaking Bad επιστρέφει στον ρόλο του Μάικλ Ντεσιάτο, ενός δικαστή από τη Νέα Ορλεάνη, ο οποίος μετά τον τραγικό χαμό του γιου του έρχεται αντιμέτωπος με τη μαφία, μέσα από ένα «ντόμινο» σκληρών και καθοριστικών αποφάσεων που καλείται να πάρει.

Στην COSMOTE TV θα δούμε και τη νέα κωμική σειρά μυστηρίου Poker Face, όπου χρέη παραγωγού και πρωταγωνίστριας εκτελεί η Νατάσα Λιόν. Η πολυπράγμων ηθοποιός υποδύεται την Τσάρλι, μια ντετέκτιβ με το έμφυτο χάρισμα να καταλαβαίνει πότε κάποιος λέει ψέματα, πράγμα που αποτελεί το μυστικό της όπλο στη διαλεύκανση κάθε υπόθεσης. Στο πλευρό της Λιόν βρίσκεται ένα καταξιωμένο καστ ηθοποιών, μεταξύ των οποίων ο βραβευμένος με EMMY Τζόζεφ Γκόρντον – Λέβιτ, καθώς και ο «οσκαρικός» Έιντριεν Μπρόντι.

Στις πρεμιέρες του Ιανουαρίου περιλαμβάνεται, επίσης, η τηλεοπτική μεταφορά του best- seller της Μπεθ Ο’λέιρι The Flatshare. Στη ρομαντική αυτή κομεντί κεντρικοί ήρωες είναι η Τίφανι και ο Λεόν, δύο νέοι που μοιράζονται το ίδιο ακριβώς διαμέρισμα, χωρίς όμως να έχουν συναντηθεί ποτέ από κοντά. Στην ατζέντα του μήνα ανήκουν και δύο σειρές του BBC: το βραβευμένο με 4 BAFTA αστυνομικό θρίλερ Happy Valley, με τη διακεκριμένη Σάρα Λάνκασιρ να «ξαναμπαίνει στα παπούτσια» της αστυνόμου Κάθριν Κάγουντ μετά από 6 χρόνια, στον 3ο κύκλο επεισοδίων, καθώς και ο 12ος κύκλος της επιτυχημένης σειράς Call the Midwife.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα διατίθεται on demand, για δωρεάν θέαση οποιαδήποτε στιγμή. Ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της νέας τους σεζόν, γίνονται διαθέσιμοι στην δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών.

Your Honor (2η σεζόν)

Ο ανεπανάληπτος Μπράιαν Κράνστον (Breaking Bad, Better Call Saul) ενσαρκώνει έναν έγκριτο δικαστή της Νέας Ορλεάνης, ο οποίος αναγκάζεται να συγκρουστεί με τις πιο βαθιές του πεποιθήσεις, όταν ο γιος του, Άνταμ, εμπλέκεται σε ένα τροχαίο εγκατάλειψης που εξαγριώνει μια ολόκληρη εγκληματική «οικογένεια». Στη 2η σεζόν βλέπουμε τον πρωταγωνιστή μας, Μάικλ Ντεσιάτο, να μαζεύει τα κομμάτια του μετά τον σοκαριστικό θάνατο του παιδιού του, ενώ έχει ακόμα εκκρεμότητες με τον υπόκοσμο. Η συνέχεια προμηνύεται συγκλονιστική.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική, Κυριακή 15/1, 23.00, COSMOTE SERIES HD

Poker Face

H Τσάρλι Κέιλ θεωρείται expert στο να λύνει οποιοδήποτε έγκλημα, διότι είναι προικισμένη με το χάρισμα να ανιχνεύει το ψέμα σε κάθε ύποπτο. Οδηγώντας μια Plymouth Barracuda εξερευνά πολλά και διαφορετικά μέρη, όπου συναντά κάθε λογής παραβατικούς ανθρώπους, που εμπλέκονται σε περίεργες υποθέσεις μυστηρίου. Τη νέα case-of-the-week σειρά υπογράφει ο Ράιαν Τζόνσον του πολυβραβευμένου «Knives Out», ενώ στον ρόλο της Τσάρλι Κέιλ συναντάμε τη Νατάσα Λιόν (Russian Doll).

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 28/1, 22.00, COSMOTE SERIES HD. Με την προβολή του πρώτου επεισοδίου θα είναι διαθέσιμα on demand (COSMOTE TV PLUS) τα 4 πρώτα επεισόδια της σειράς

The Flatshare

Η ξεκαρδιστική μεταφορά του βιβλίου της Μπεθ Ο’λέιρι αφηγείται μια πρωτόγνωρη κατάσταση: προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα, η Τίφανι και ο Λεόν, δυο άγνωστοι με εντελώς διαφορετικά ωράρια, μένουν στο ίδιο διαμέρισμα. Η Τίφανι μένει στο σπίτι το βράδυ και ο Λεόν-που εργάζεται ως νοσηλευτής- την ημέρα, με αποτέλεσμα οι δυο τους να μη συναντιούνται ποτέ. Επικοινωνούν μονάχα με σημειωματάκια, ενώ συνεχίζουν κανονικά την υπόλοιπη ζωή τους. Πρωταγωνιστούν οι Τζέσικα Μπράουν Φίντλεϊ από τον θρυλικό «Πύργο του Ντάουντον» και ο Άντονι Γουέλς.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 14/1, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD

Happy Valley (3η σεζόν)

Για άλλη μια φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η προσωπική και επαγγελματική ζωή της εργατικής και αφοσιωμένης αστυνομικού Κάθριν Κάγουντ σε μια μικρή πόλη, όπου το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και οι εφηβικές εγκυμοσύνες είναι τρόπος ζωής. Όταν η Κάθριν ανακαλύπτει τα λείψανα ενός θύματος συμμοριών σε μια αποξηραμένη δεξαμενή, όλα την οδηγούν πίσω στον Τόμι Λι Ρόις, βιαστή της νεκρής κόρης της και πατέρα του εγγονού της.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία: Δευτέρα 2/1, 21.00, COSMOTE SERIES HD

Call The Midwife (12η σεζόν)

Βρισκόμαστε στον Απρίλιο του 1968: Εν αναμονή μεγάλων αλλαγών στον Οίκο Νονάτους, οι μαίες προσπαθούν να κάνουν καλή εντύπωση στο νέο μέλος του προσωπικού, την αδελφή Βερόνικα, η οποία φαίνεται έτοιμη να φέρει τα πάνω κάτω. Οι προηγούμενοι 11 κύκλοι είναι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Πρεμιέρα 1 ώρα μετά την Αγγλία: Πρωτοχρονιά (Κυριακή 1/1), 23.00, COSMOTE TV PLUS

The Game (2η σεζόν)

Με φόντο πλέον το Λας Βέγκας, η επιτυχημένη σειρά επιστρέφει με ένα mix νέων και παλιών χαρακτήρων. Ο νέος κύκλος επεισοδίων βρίσκει την Τάσα Μακ, τον Μαλίκ Ράιτ και την υπόλοιπη ομάδα των «Fighting Fury» να παλεύουν για δόξα, χρήματα, σεβασμό και αγάπη σε μια κοινωνία γεμάτη ρατσισμό και σεξισμό. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να…παίξουν το Παιχνίδι.

Πρεμιέρα: Παρασκευή 6/1, 20.00, COSMOTE SERIES HD

Lost: Those Who Kill

Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε, το κορυφαίο εγκληματικό δράμα από τη Δανία επιστρέφει με μια νέα ιστορία. Όταν ένα ζευγάρι μεσηλίκων δολοφονείται άγρια στην Κοπεγχάγη, η συγγραφέας αστυνομικών ιστοριών Λουίζ Μπέργκσταϊν συμμετέχει στο ανθρωποκυνηγητό των Αρχών για την εύρεση του φονιά, παρά το ότι η ίδια υποφέρει από αγχώδεις διαταραχές μετά την προηγούμενη υπόθεσή της. Οι έρευνες οδηγούν τη Λουίζ σε έναν απελπισμένο νεαρό που κρύβει ένα τρομερό μυστικό. Μήπως, όμως, ο πιο ύπουλος εχθρός της είναι τα σκοτάδια μέσα της;

Πρεμιέρα: Δευτέρα 16/1, 22.00, COSMOTE SERIES HD

Face To Face (3η σεζόν)

Ο Μπιόρν Ρασμούσεν, ένας Δανός αστυνομικός, ερευνά το θάνατο της κόρης του. Όλοι γύρω του πιστεύουν πως ίσως η ίδια έδωσε τέλος στη ζωή της, μα εκείνος δεν το δέχεται. Και όσο ο Μπιόρν πλησιάζει στην πολυπόθητη αλήθεια, η αγωνία ανεβαίνει στα ύψη.

Πρεμιέρα με τετραπλό επεισόδιο: Πέμπτη 26/1, 22.00, COSMOTE SERIES HD

Follow The Soa

Νεανική σειρά ολλανδικής παραγωγής που φέρει την υπογραφή του Όσκαρ Βαν Ουένσελ. Η κομεντί ακολουθεί ένα κορίτσι που κατά την πρώτη της σεξουαλική επαφή προσβάλλεται από αφροδίσιο νόσημα. Στην προσπάθειά της να μάθει ποιος κόλλησε το αγόρι της πριν εκείνο έρθει σε επαφή μαζί της βρίσκεται μπλεγμένη στις πολυποίκιλες ερωτικές ζωές των συμμαθητών της.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Σάββατο 28/1, 00.00, COSMOTE SERIES HD

Colin From Accounts

Η Άσλεϊ και ο Γκόρντον, δύο ορκισμένοι singles με δύσκολο χαρακτήρα, έρχονται κοντά μέσα από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, με θύμα ένα σκύλο. Η κοινή τους μοίρα ξεκινά, όταν αποφασίζουν να τον πάνε μαζί στον κτηνίατρο για να τον περιθάλψουν.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 6/1, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Deep Shit

Η Βηρλ και η Σάρα νιώθουν εγκλωβισμένες σε μία μίζερη καθημερινότητα. Μετά από μια επεισοδιακή γνωριμία στο σούπερ μάρκετ, αποφασίζουν να υιοθετήσουν μια πιο…ατίθαση προσέγγιση για τη ζωή τους. Έτσι, ληστεύουν μαζί ένα pet shop και ένα βενζινάδικο, με αποτέλεσμα η μια γκάφα να διαδέχεται την άλλη…

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 20/1, 22.45, COSMOTE SERIES MARATHON HD

The Cruise Doctor

Σειρά γερμανικής παραγωγής όπου ακολουθούμε έναν γιατρό που αναζητά την έγκυο εξαφανισμένη γυναίκα του, βαθύτατα πεπεισμένος ότι είναι ακόμα ζωντανή. Μία φωτογραφία από ένα κρουαζιερόπλοιο θα ενισχύσει αυτές του τις υποψίες και έτσι θα δηλώσει να εργαστεί ως ο γιατρός του πλοίου, για να μάθει τι απέγινε η σύζυγός του.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Κυριακή 22/1, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Riptide

Η ζωή της Άλισον βυθίζεται στην απελπισία, όταν ξαφνικά ο νέος της σύζυγος εξαφανίζεται μετά το πρωινό του surf. Γρήγορα βρίσκει παρηγοριά στον γείτονά της. Στην πορεία, όμως, θα ανακαλύψει πως εκείνος κρύβει μεγάλα μυστικά, που ίσως συνδέονται με την εξαφάνιση του συζύγου της.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 27/1, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD

Significant Others

Η Σάρα είναι μια ανύπαντρη μητέρα. Μόλις είχε αρχίσει να ανακαινίζει το σπίτι της, αφού προσπαθούσε να χτίσει ένα νέο μέλλον και να διαγράψει ένα ταραγμένο παρελθόν. Μια μέρα όμως δεν επιστρέφει από το πρωινό της μπάνιο. Οι έφηβες κόρες της, Χάνα και Σιάραν δεν έχουν άλλη επιλογή από το να επικοινωνήσουν με τους αποξενωμένους θείους τους, Ούρσουλα, Ντεν και Κλερ, με τους οποίους η Σάρα είχε έρθει σε ανοιχτή ρήξη.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 28/1, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Upright (1η-2η σεζόν)

Δύο εντελώς ασύμβατοι χαρακτήρες, ο Λάκι και η Μεγκ, βρίσκονται εντελώς τυχαία στη μέση της Αυστραλιανής ερήμου και έρχονται κοντά σε ένα μίνι ταξίδι, για να μεταφέρουν ένα πολύτιμο πιάνο από τη μια γωνιά της χώρας στην άλλη. Το σκιερό παρελθόν όμως του Λάκι έρχεται στο φως, ανατρέποντας τις ισορροπίες.

Πρεμιέρα: Σάββατο 7/1, 18.00 (1η σεζόν) & Κυριακή 8/1, 18.00 (2η σεζόν) COSMOTE SERIES MARATHON HD.