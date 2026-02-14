Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Άγνωστοι φτάνουν στο Νεοχώρι για να τακτοποιήσουν μια «δουλειά»

Εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», τα οποία θα προβληθούν τη νέα εβδομάδα (16.02.2026 – 19.02.2026) στις 23:00 το βράδυ.

Η Μαίρη και η Μίνα, αφού ανακαλύπτουν το άμπερ αλέρτ του Δημήτρη, ζητάνε εξηγήσεις. Η Άρτεμις με τη βοήθεια της Βάνας και του Θέμη παρουσιάζουν στους χωριανούς μια περίπλοκη και περίτεχνη ψεύτικη ιστορία. Μετά τη μεσολάβηση της Βάνας, ο Γερμανός και Τόλης κάθονται να μιλήσουν ήρεμα και πολιτισμένα για πρώτη φορά. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, Το παιδί.

Το παιδί: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 74ο. Η Μαίρη και η Μίνα, αφού ανακαλύπτουν το άμπερ αλέρτ του Δημήτρη, ζητάνε εξηγήσεις. Η Άρτεμις με τη βοήθεια της Βάνας και του Θέμη παρουσιάζουν στους χωριανούς μια περίπλοκη και περίτεχνη ψεύτικη ιστορία. Μετά τη μεσολάβηση της Βάνας, ο Γερμανός και Τόλης κάθονται να μιλήσουν ήρεμα και πολιτισμένα για πρώτη φορά. Η Άφρο αντιμετωπίζει την πρώην της Ελένης. Παράλληλα, το τσίκνο-τέκνο πάρτι του Θέμη ξεκινάει με τους πρώτους μασκαράδες να φτάνουν, αλλά εκείνος δεν μπορεί να το ευχαριστηθεί επειδή του λείπουν οι φίλοι του από την Αθήνα. Τέλος, και ενώ το πάρτι κορυφώνεται, κάποιοι άγνωστοι τύποι, έρχονται στο Νεοχώρι για να τακτοποιήσουν μια «δουλειά».

Το παιδί: Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 75ο. Το τσίκνο-τέκνο πάρτι του Θέμη συνεχίζεται και οι χωριανοί περνάνε καλά παρά τις τρικλοποδιές του Πάκη. Ταυτόχρονα, η Σούζι οδηγεί την Άρτεμη βαθιά στο δάσος και στην Ιρίνα. Η Ιρίνα και η Άρτεμις μεταφέρουν με τη βοήθεια του Γερμανού τον τραυματισμένο Μιχαήλ στο τροχόσπιτο. Ο Τόλης δείχνει στην Ευαγγελία τι αγόρασε με τα λεφτά που κέρδισε από το λαχείο. Παράλληλα, ο Θέμης προσπαθεί να κάνει μάθημα στους υπολοίπους τη νέα ιστορία με τον «κακό Ιβάν» που υποτίθεται πως τους κυνηγάει. Τέλος, η Σοφία υποψιάζεται πως η μητέρα της απατάει τον Μιχαήλ και το ερευνά με τον Αμνήμονα Λάκη, όμως, η αλήθεια την πιάνει απροετοίμαστη.

Το παιδί: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 76ο. Η Άρτεμις πιστεύει ότι το τέλος είναι κοντά και αποφασίζει να ζήσει την ημέρα σαν να είναι η τελευταία της, κάνοντας πράγματα που δεν έκανε ποτέ έως τώρα. Παράλληλα, στο Νεοχώρι καταφτάνει μια πασίγνωστη ηθοποιός με σκοπό να γυρίσει μια ταινία εποχής. Όλοι σπεύδουν να την καλωσορίσουν, ενώ εκείνη με το χάρισμά της ξετρυπώνει διάφορους κρυφούς έρωτες. Η Στράτος θεωρεί ύποπτο τον βοηθό της ηθοποιού και τον παρακολουθεί, ενώ ο Χρυσόδημος ρωτάει την Ανθούλα αν εγκρίνει τη σχέση του με τη μητέρα της. Στο μεταξύ, η Ιρίνα καλείται να δώσει εξηγήσεις στη Σοφία για την πραγματική της δουλειά.

Το παιδί: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 77o. Ο Δημήτρης με την Ανθούλα παρακολουθούν την Ιρίνα προκειμένου να ανακαλύψουν αν έχει παράνομη σχέση με τον Γερμανό. Η Άρτεμις το μαθαίνει αυτό από τη Βάνα και τρέχει να προλάβει τις αποκαλύψεις. Την ίδια στιγμή, η ηθοποιός που επισκέπτεται το χωριό, προτείνει στους χωριανούς να αναπαραστήσουν την πτώση του Δερβέναγα στο πηγάδι με σκοπό να έρθει πιο κοντά στον ρόλο της Σουλεϊμέ, πράγμα που προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στους κατοίκους. Η Σοφία δεν μπορεί να δεχτεί την αλήθεια για τη μητέρα της, ενώ την ίδια στιγμή ο Θέμης ετοιμάζεται να πάει στα φιλαράκια του στην Αθήνα, μην μπορώντας να δεχτεί ότι μεγαλώνει και θα τους χάσει απ’ τη ζωή του.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη