Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Η Ανθούλα μαθαίνει κάτι για το παρελθόν της μητέρας της που την αναστατώνει

Εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», τα οποία θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη 18.01.2026-22.01.2026 στις 23:00 το βράδυ.

Οι χωριανοί προσπαθούν να πείσουν την Αγγελική Γεωργούλη ότι ο Υάκινθος πράγματι έχει επιστρέψει. Ο αμνήμονας Λάκης ανασύρει μνήμες από το παρελθόν και αναγνωρίζει τον Γερμανό ενώ η Άρτεμις δίνει άλλο ένα ραντεβού στην στάση του λεωφορείου με τον Πέτρο, όμως τα σχέδιά τους ανατρέπονται. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί».

Το παιδί: Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Eπεισόδιο 59ο. Οι χωριανοί προσπαθούν να πείσουν την Αγγελική Γεωργούλη ότι ο Υάκινθος πράγματι έχει επιστρέψει. Η Γεωργούλη κάνει την δική της έρευνα ανακαλύπτοντας ένα κενό στην ιστορία του Υάκινθου και η Μαίρη με την Μίνα σκαρφίζονται ένα σχέδιο για να την αποπροσανατολίσουν. Στο πάρτι γενεθλίων, η Ιρίνα προσπαθεί να έρθει κοντά με τον Δημήτρη, ενώ η Σοφία νιώθει παραγκωνισμένη. Παράλληλα, ο αμνήμονας Λάκης ανασύρει μνήμες από το παρελθόν και αναγνωρίζει τον Γερμανό. Η Άρτεμις δίνει άλλο ένα ραντεβού στην στάση του λεωφορείου με τον Πέτρο, όμως τα σχέδιά τους ανατρέπονται. Η Ανθούλα μαθαίνει κάτι για το παρελθόν της μητέρας της που την αναστατώνει.

Το παιδί: Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Eπεισόδιο 60ό. Το πάρτι συνεχίζεται αλλά η Ανθούλα ζητά εξηγήσεις από την μητέρα της σχετικά με το παρελθόν της. Η Άρτεμις προσπαθεί να δικαιολογήσει την απουσία της στον Πέτρο και καταλήγουν να έρχονται πιο κοντά. Ο Θέμης και η Σίσσυ συνειδητοποιούν ότι πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα καινούργιο στάδιο της ζωής τους, ενώ η Σίσσυ προσφέρει τις υπηρεσίες της στην οικογένεια της Ιρίνας. Καθώς η Γεωργούλη προχωράει με την έρευνά της, ασκώντας πίεση στους κατοίκους του χωριού, αυτοί φτιάχνουν ένα σχέδιο για να την αντιμετωπίσουν. Στο μεταξύ, η Άρτεμις και η Ιρίνα μαθαίνουν περισσότερα για το πρόσωπο που τους απειλεί, ενώ ο κίνδυνος πλησιάζει.

Το παιδί: Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Eπεισόδιο 61ο. Λίγο μετά τις γιορτές η Άρτεμις μοιράζει την ζωή της μεταξύ χωριού και της νέας της μυστικής συνεργασίας. Εντωμεταξύ, η Ιρίνα την ενημερώνει για την μεγάλη απειλή, τον άνθρωπο σκιά, που θέλει το κακό όλων τους. Ο Θέμης, η Σίσσυ και η Βάνα ανησυχούν επειδή τα λεφτά τους έχουν τελειώσει, αλλά σύντομα λαμβάνουν ένα ύποπτα μεγάλο ποσό. Η Τιτίκα επιστρατεύει την βοήθεια της θανάσιμης εχθρού της για το θέμα του Υάκινθου. Ο Δημήτρης και η Ανθούλα επισκέπτονται τον κυρ Ηλία για να τους δώσει απαντήσεις σχετικά με το παρελθόν της Στράτου. Η επικείμενη επιστροφή της Γεωργούλη και η ανακάλυψή της, αναστατώνει εκ νέου τους πάντες.

Το παιδί: Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Eπεισόδιο 62ο. Η Αγγελική Γεωργούλη επιστρέφει φέρνοντας αποκαλύψεις για το παρελθόν του ψεύτικου Υάκινθου και ζητάει το στούντιο του Χρυσόδημου για να κάνει την εκπομπή της. Για να αποφύγει τις επίμονες ερωτήσεις του Γερμανού, η Άρτεμις σκαρφίζεται ένα ψέμα σχετικά με την φύση της σχέσης της με την Ιρίνα, το οποίο τις μπλέκει και τις δύο. Η Σίσσυ με τον Θέμη και τη Βάνα προσπαθούν να βρουν τρόπους για να επενδύσουν τα χρήματα που έβγαλε ο Θέμης από τα μερεμέτια του, ενώ η Ανθούλα αποφασισμένη να μάθει την αλήθεια ανακρίνει τους πιθανούς πατεράδες της με τη βοήθεια του Δημήτρη.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη