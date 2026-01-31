Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Η Άρτεμις προσπαθεί να στηρίξει τον Πέτρο μετά την φυλάκισή του

Εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», τα οποία θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη 02.02.2026-05.02.2026 στις 23:00 το βράδυ.

Η είδηση της φυλάκισης του Πέτρου σε σχέση με την υπόθεση του Υάκινθου σοκάρει τους πάντες στο χωριό ενώ η Άρτεμις, που ξέρει την αλήθεια, προσπαθεί να τον στηρίξει όσο μπορεί. Το χωριό από την άλλη διχάζεται ως προς το αν ο Πέτρος τελικά ξέρει κάτι παραπάνω και δεν μιλάει. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, Το παιδί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιδί: Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 67ο. Η είδηση της φυλάκισης του Πέτρου σε σχέση με την υπόθεση του Υάκινθου σοκάρει τους πάντες στο χωριό. Η Άρτεμις, που ξέρει την αλήθεια, προσπαθεί να τον στηρίξει όσο μπορεί, ενώ αντίθετα το χωριό διχάζεται ως προς το αν ο Πέτρος τελικά ξέρει κάτι παραπάνω και δεν μιλάει. Η Ανθούλα ομολογεί στη Στράτο ότι γνωρίζει πως ο Χρυσόδημος είναι ο πατέρας της, αλλά δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Για να ξεχαστεί, ψάχνει μαζί με τον Δημήτρη αποδείξεις έτσι ώστε να αθωωθεί ο Πέτρος. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, η πολυαναμενόμενη εκπομπής της Μαίρης και της Μίνας κάνει πρεμιέρα.

Το παιδί: Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 68ο. Ο Μιχαήλ ανακοινώνει στην Ιρίνα την παραίτησή του. Η Ιρίνα συνειδητοποιεί τα αισθήματά της για εκείνον, γεγονός που πυροδοτεί σύγκρουση με τη Σοφία. Παράλληλα, ξεκινάει κόντρα μεταξύ των δύο εκπομπών, με το «Πιεσόμετρο» να έχει ως καλεσμένο τον Πάκη. Η Άρτεμις και ο Δημήτρης ενώνουν τις δυνάμεις τους με το χωριό και παίρνουν μέρος στην εκπομπή. Ενώ όλα φαίνεται να οδηγούν στην αθώωση του Πέτρου, η ανακάλυψη ενός πτώματος ανατρέπει τα σχέδια όλων. Η Άρτεμις προσπαθεί με νύχια και με δόντια να βρει μία λύση και τελικά ζητά βοήθεια από την Ε.Υ.Π., η οποία της ζητά ένα σκληρό αντάλλαγμα.

Το παιδί: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 69ο. Οι Νεοχωρίτες επισκέπτονται τον Πέτρο στο κρατητήριο, ενώ η Σίσσυ ετοιμάζει ένα podcast για να αποδείξει την αθωότητά του. Η Άρτεμις βρίσκεται σε αδιέξοδο, όμως η Βάνα δίνει τη λύση στο θέμα του Πέτρου. Η κόντρα μεταξύ των δύο εκπομπών κλιμακώνεται και οδηγεί σε μια κλοπή. Η Στράτος προσπαθεί να πει στον Χρυσόδημο ότι η Ανθούλα είναι κόρη του, αλλά κάτι αναπάντεχο τη σταματά. Ταυτόχρονα, ο Δημήτρης εκμυστηρεύεται στην Ανθούλα ένα μεγάλο μυστικό του. Τέλος, η Σοφία αποφασίζει να βοηθήσει τον Μιχαήλ να κερδίσει την Ιρίνα. Ενώ Ιρίνα και Μιχαήλ απολαμβάνουν ένα ρομαντικό ραντεβού, μια αναπάντεχη άφιξη αλλάζει τα πάντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιδί: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 70ό. Η Ιρίνα και ο Ιβάν κάνουν ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ο Πέτρος αποφυλακίζεται, αλλά η Άρτεμις προβληματίζεται σχετικά με το πτώμα που τελικά ανήκει στον μπράβο που είχαν αιχμάλωτο. Η άφιξη του Ιβάν οδηγεί σε μια φορτισμένη συζήτηση με τον Δημήτρη για τη μητέρα του, ενώ ο Ιβάν μιλάει και στην Άρτεμη για τον μεγάλο κίνδυνο που πλησιάζει. Μια αιφνίδια επίσκεψη από το παρελθόν της Ελένης, ταράσσει την ηρεμία. Η Στράτος νιώθει ενοχές που φίλησε τον Χρυσόδημο και δεν ξέρει τι να κάνει. Τέλος, η κόντρα ανάμεσα στα τηλεοπτικά ζευγάρια έχει φτάσει στο απροχώρητο και οι χωριανοί ζητάνε τη βοήθεια της Σίσσυς.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη