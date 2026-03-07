Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Ο Δημήτρης ακούει κατά λάθος κάτι που τον προβληματίζει

Εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», τα οποία θα προβληθούν τη νέα εβδομάδα (09.03.2026 – 12.03.2026) στις 23:00 το βράδυ.

Η Σοφία πιέζει τη μητέρα της να πει την αλήθεια αλλιώς να φύγουν από το Νεοχώρι. Ο Δημήτρης σκέφτεται συνεχώς πώς να βοηθήσει τη Σοφία στα θέματα με τη μητέρα της και ακούει κατά λάθος κάτι που τον προβληματίζει. Η αναζήτηση υποψήφιου δημάρχου συνεχίζεται και παρουσιάζεται μια νέα αναπάντεχη υποψηφιότητα για την κούρσα των εκλογών. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του «Το παιδί» στην ΕΡΤ1.

Το παιδί: Δευτέρα 09.03.2026

Eπεισόδιο 85ο. Η Άρτεμις δέχεται πιέσεις από την οικογένεια της Ιρίνας, αλλά εκείνη θέλει να μιλήσει στον Δημήτρη με τρόπο, όταν έρθει η ώρα. Η Σοφία πιέζει τη μητέρα της να πει την αλήθεια αλλιώς να φύγουν από το Νεοχώρι. Στο μεταξύ Σίσσυ, Θέμης και Πέτρος κάνουν τρελές μαντεψιές και σενάρια σχετικά με το τι παίζει ανάμεσα στα δύο παιδιά. Ο Δημήτρης σκέφτεται συνεχώς πώς να βοηθήσει τη Σοφία στα θέματα με τη μητέρα της και ακούει κατά λάθος κάτι που τον προβληματίζει. Η αναζήτηση υποψήφιου δημάρχου συνεχίζεται και παρουσιάζεται μια νέα αναπάντεχη υποψηφιότητα για την κούρσα των εκλογών. Παράλληλα, ο Τιέν είναι πιο κοντά από ποτέ.

Το παιδί: Τρίτη 10.03.2026

Eπεισόδιο 86ο. Ο Δημήτρης πιέζει την Άρτεμη να του αποκαλύψει τι συζητούσαν με την Ιρίνα, ενώ ταυτόχρονα η Σοφία απαιτεί από τη μητέρα της να πει στον Δημήτρη την αλήθεια. Η Στράτος ζητά από την Τιτίκα να παραδώσει την καραμπίνα, καθώς η άδειά της έχει λήξει. Ο Δημήτρης, θυμωμένος με την Άρτεμη, το σκάει και ζητά τη βοήθεια της Ανθούλας για να μάθει τι του κρύβει. Παράλληλα, η Βάνα αρχίζει να στήνει την προεκλογική της καμπάνια, όμως οι χήρες ανακαλύπτουν κάτι που ανατρέπει τα πάντα. Η Άρτεμις και οι υπόλοιποι αδυνατούν να βρουν τον Δημήτρη, την ώρα που ο Τιέν φτάνει στο χωριό, έτοιμος για όλα.

Το παιδί: Τετάρτη 11.03.2026

Eπεισόδιο 87ο. Η Άρτεμις καταλήγει στο νοσοκομείο με τους πάντες να αγχώνονται για το αν θα τα καταφέρει. Η Ιρίνα προσπαθεί να είναι δίπλα στον Δημήτρη, ενώ την ίδια στιγμή καλείται να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο που έχει όπλο. Οι χωριανοί είναι ανήσυχοι με όλα αυτά που γίνονται στο χωριό τους και ζητούν να μάθουν την αλήθεια από τον Θέμη και τη Σίσσυ, ενώ η Ανθούλα, μη αντέχοντας να κρατάει μέσα την αλήθεια, αποκαλύπτει στον Χρυσόδημο ότι είναι κόρη του. Τέλος, ο πράκτορας της ΕΥΠ έρχεται από το νοσοκομείο φέρνοντας μεγάλες αποκαλύψεις.

Το παιδί: Πέμπτη 12.03.2026

Eπεισόδιο 88ο. Μπροστά σε όλους, ο Δημήτρης κάνει δύσκολες ερωτήσεις στην Ιρίνα η οποία δυσκολεύεται να απαντήσει. Παράλληλα, ο Χρυσόδημος ανακοινώνει πως είναι πατέρας της Ανθούλας. Εκείνη, μετά την αρχική χαρά, βρίσκεται σε σύγχυση και παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Στο νοσοκομείο, η Βάνα φροντίζει την Άρτεμη και οι δυο τους καταλήγουν να μιλούν ανοιχτά για την απώλεια του Παντελή. Ταυτόχρονα, ο Πέτρος βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκαλύψει στην Άρτεμη μια μεγάλη αλήθεια για τον ίδιο. Η Ιρίνα αποπειράται να εξηγήσει την επίθεση απέναντί τους και συνειδητοποιεί πως ίσως υπάρχει προδότης ανάμεσά τους.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη