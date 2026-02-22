Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Ο Δημήτρης προσπαθώντας να ανακαλύψει τι κρύβει η Ρένα, συγκρούεται με τη Σοφία

Εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», τα οποία θα προβληθούν τη νέα εβδομάδα (24.02.2026 – 26.02.2026) στις 23:00 το βράδυ. Υπενθυμίζεται πως η σειρά δεν θα προβληθεί τη Δευτέρα λόγω αργίας.

Δημήτρης προσπαθώντας να ανακαλύψει τι κρύβει η Ρένα, συγκρούεται με τη Σοφία, η οποία αποπειράται να φύγει από το Νεοχώρι. Παράλληλα, οι χήρες και η Τιτίκα συνωμοτούν για να εμποδίσουν την επίσκεψη της ηθοποιού στο πηγάδι του Δερβέναγα. Η Άρτεμις συνεργάζεται με την Ιρίνα και τον Γερμανό με σκοπό να λύσουν το θέμα του μπράβου, χωρίς όμως να υπολογίζουν την ανάμειξη της Βάνας. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς Το παιδί που παίζει αποκλειστικά στην ΕΡΤ1.

Το παιδί: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 78ο. Ο Δημήτρης προσπαθώντας να ανακαλύψει τι κρύβει η Ρένα, συγκρούεται με τη Σοφία, η οποία αποπειράται να φύγει από το Νεοχώρι. Παράλληλα, οι χήρες και η Τιτίκα συνωμοτούν για να εμποδίσουν την επίσκεψη της ηθοποιού στο πηγάδι του Δερβέναγα. Η Ευαγγελία και ο Τόλης επιδιώκουν να αναθερμάνουν τη σχέση τους κάνοντας life coaching, ενώ η Βούλα συνειδητοποιεί πως ο Πάκης έχει αισθήματα για εκείνη. Ταυτόχρονα, η Στράτος, επηρεασμένη από τον βοηθό της ηθοποιού, αποφασίζει να κυνηγήσει την καριέρα της στο τραγούδι. Η Άρτεμις συνεργάζεται με την Ιρίνα και τον Γερμανό με σκοπό να λύσουν το θέμα του μπράβου, χωρίς όμως να υπολογίζουν την ανάμειξη της Βάνας.

Το παιδί: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 79ο. Η Άρτεμις μιλάει με την Βάνα, η οποία αισθάνεται προδομένη από τα μυστικά της κόρης της με τον Γερμανό. Η Σοφία αποφασίζει να παραμείνει στο χωριό και ο Δημήτρης βρίσκει τι ενώνει αυτή την φαινομενικά αταίριαστη παρέα των παιδιών. Η Τιτίκα, η Μαίρη και η Μίνα προσπαθούν να μεταπείσουν την ηθοποιό να μην κάνει την αναπαράσταση στο πηγάδι του Δερβέναγα. Στην εκκλησία, ο Παπάς συζητά με τον Αμνήμονα και σιγουρεύεται ότι ως ιερέας δεν θα έχει καλό τέλος με την Τιτίκα. Όσο στην πλατεία οι χωριανοί γιορτάζουν ξέγνοιαστα τα κούλουμα, η Άρτεμις με την Ιρίνα και τον Γερμανό βάζουν σε εφαρμογή το νέο τους σχέδιο.

Το παιδί: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 80ό. Ενώ ο Παρασκευάς ψάχνει τρόπο να απαλλαγούν από τον Πάκη, ενημερώνεται πως εκείνος παραιτήθηκε από Περιφερειάρχης. Στο χωριό επικρατεί πανηγυρικό κλίμα, το οποίο καταστρέφεται από μια απρόσμενη είδηση. Η Ελένη και η Άφρο αποφασίζουν να πάνε ταξίδι, ενώ ο Τόλης προτείνει στην Ευαγγελία να κάνουν ένα μεγάλο βήμα για την σχέση τους. Ο Παπάς στρέφεται στις χήρες για να τον βοηθήσουν σε ένα νέο σχέδιο που έχει έτσι ώστε να μπορεί να είναι με την Τιτίκα. Ταυτόχρονα, η Σοφία ζητάει από τον Μιχαήλ να συμμαχήσουν. Η Άρτεμις προσπαθεί να εκμαιεύσει πληροφορίες από την ΕΥΠ για την επίθεση, ενώ ο Γερμανός προσπαθεί να βρει τον εγκέφαλο πίσω από αυτή.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη