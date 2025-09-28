Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Ο Ντιμίτρι αρχίζει να θυμάται γιατί τους κυνηγούν

Συναρπαστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια της μαύρης κοινωνικής κωμωδίας «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, στις 21:45.

Στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί» θα δούμε να κλονίζεται ο γάμος της Ευαγγελίας και του Τόλη μετά από μια ανακάλυψη που κάνουν ο Ντιμίτρι και η Ανθούλα. Η Βάνα διστάζει να δεθεί περισσότερο με τον Γερμανό, φοβούμενη την αντίδραση της Άρτεμης. Η Άρτεμις και ο Ντιμίτρι ανακαλύπτουν στοιχεία που συνδέονται με το παρελθόν του Γερμανού, ενώ ο Ντιμίτρι αρχίζει να θυμάται τον λόγο για τον οποίον τους κυνηγούν. Ο Παρασκευάς ερευνά τα οικονομικά του Δήμου και ανακαλύπτει στοιχεία που τον κάνουν να ανησυχεί.

Το παιδί: 29 Σεπτεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 9o: Η Άρτεμις δέχεται να αναλάβει την τοπική ομάδα ποδοσφαίρου εν όψει του πρωταθλήματος. Η Σίσσυ συμβουλεύει τη Μαίρη πώς να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της Μίνας μετά από μια μεγάλη προδοσία ανάμεσα τους. Η Βούλα κρατά ένα μυστικό από τον Παρασκευά που ταράζει τον γάμο τους, ενώ και ο γάμος της Ευαγγελίας και του Τόλη κλονίζεται μετά από μια ανακάλυψη που κάνουν ο Ντιμίτρι και η Ανθούλα.

Την ίδια ώρα, η Ιρίνα ζητά από την Τάνια να της πει όσα ξέρει, με αντάλλαγμα την ελευθερία της, ενώ οι μπράβοι καταφτάνουν στο Νεοχώρι και βρίσκουν μια γυναίκα που ξέρει την Άρτεμη.

Το παιδί: Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 10o: Ένα ανορθόδοξο γεγονός με την γαϊδάρα του Τόλη οδηγεί το χωριό στην ανακάλυψη του αληθινού μυστικού του Υάκινθου. Παράλληλα, η Άρτεμις κάνει την πρώτη προπόνηση με τα παιδιά της ομάδας, τα οποία όμως την αμφισβητούν συνεχώς. Η Μαίρη αναλαμβάνει να προετοιμάσει τη Μίνα για ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων, όμως η προσοχή τους διασπάται όταν υποψιάζονται ένα ειδύλλιο μεταξύ της Τιτίκας και του Παπά του χωριού.

Από την άλλη, η Σίσσυ προσπαθεί να φέρει κοντά την Ελένη με την Άφρο, όμως προκαλεί το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, ενώ η Βάνα διστάζει να δεθεί περισσότερο με τον Γερμανό, φοβούμενη την αντίδραση της Άρτεμης.

Το παιδί: Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025

Eπεισόδιο 11o: Η Άρτεμις έρχεται αντιμέτωπη με τις δυσκολίες του νέου ρόλου της ως προπονήτρια, καθώς η ομάδα ποδοσφαίρου δοκιμάζεται από εντάσεις και καυγάδες. Ο Ντιμίτρι και η Ανθούλα ανακαλύπτουν ένα νέο στοιχείο που τους βάζει σε σκέψεις για το παρελθόν του χωριού, ενώ η Βάνα παλεύει με τα «σεκλέτια» της μετά από την εξαφάνιση του Γερμανού.

Η Μαίρη με τη Μίνα προσπαθούν να φέρουν στη φόρα τα μυστικά της Τιτίκας, ενώ ο Παρασκευάς με τη Βούλα λύνουν τις διαφορές τους και έρχονται πιο κοντά. Παράλληλα, ο Χρυσόδημος προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τις πολλές επιχειρήσεις του και οι κουβέντες στο καφενείο παίρνουν φωτιά όταν αποκαλύπτεται μια παράνομη δραστηριότητα του Υάκινθου.

Το παιδί: Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Eπεισόδιο 12o: Η Άρτεμις και ο Ντιμίτρι ανακαλύπτουν στοιχεία που συνδέονται με το παρελθόν του Γερμανού, ενώ ο Ντιμίτρι αρχίζει να θυμάται τον λόγο για τον οποίον τους κυνηγούν. Η Άρτεμις, που καταρρέει σωματικά, δέχεται τη βοήθεια της γιατρού, ενώ η Σίσσυ με τον Θέμη βρίσκουν έναν νέο πρωτότυπο τρόπο να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους.

Η Ιρίνα πιέζει τον Ιβάν ζητώντας να μάθει πληροφορίες που εκείνος αρνείται να της αποκαλύψει. Στο χωριό, ο Στράτος αποκαλύπτει το παρελθόν του δήμαρχου, βάζοντας τον Πάκη στη θέση του. Την ίδια στιγμή, ο Παρασκευάς ερευνά τα οικονομικά του Δήμου και ανακαλύπτει στοιχεία που τον κάνουν να ανησυχεί.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτης: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη