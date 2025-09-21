Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Ο Ντιμίτρι και η Ανθούλα αναπτύσσουν κάτι παραπάνω από φιλία

Συναρπαστικές οι εξελίξεις στη σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από τη Δευτέρα 22 έως την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:45.

Η Άρτεμις και οι υπόλοιποι εγκαθίστανται κανονικά στο σπίτι στο χωριό, αλλά η συγκατοίκηση αποδεικνύεται δύσκολη, στη σειρά «Το παιδί». Ο Ντιμίτρι και η Ανθούλα έρχονται πιο κοντά, ενώ η Βάνα περνάει το βράδυ στο τροχόσπιτο του Γερμανού με τον οποίο γνωρίζεται καλύτερα. Παράλληλα, η Ιρίνα και ο Μιχαήλ φτάνουν στο Νεοχώρι ψάχνοντας τον Ντιμίτρι.

Το παιδί: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Eπεισόδιο 5o: Η Άρτεμις και οι υπόλοιποι εγκαθίστανται κανονικά στο σπίτι στο χωριό, αλλά η συγκατοίκηση αποδεικνύεται δύσκολη. Τα πράγματα, όμως, χειροτερεύουν όταν στην τηλεόραση παίζεται Amber Alert με την εξαφάνιση του Ντιμίτρι. Και ενώ η παρέα αποφασίζει να κάνει κάτι προκειμένου ο Ντιμίτρι να αλλάξει εμφάνιση και να μην αναγνωρίζεται, ο Ντιμίτρι εξαφανίζεται. Η Ιρίνα αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια και μαζί με τον Μιχαήλ ξεκινούν για το Νεοχώρι, ενώ την ίδια στιγμή ο Πάκης κάνει μια κίνηση ματ για να μάθει τι συνέβη στον Υάκινθο.

Το παιδί: Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Eπεισόδιο 6o: Η ερευνήτρια Γεωργούλη ανακρίνει τους κατοίκους του χωριού προκειμένου να εξιχνιάσει τη μυστηριώδη εξαφάνιση του πρώην δημάρχου, του Υάκινθου. Παράλληλα, όλοι ετοιμάζονται για το γεύμα της Ευαγγελίας, όπου ο Ντιμίτρι πρέπει να συστηθεί ως εξώγαμο παιδί της Βάνας.

Στο τραπέζι επικρατούν εντάσεις, με τη Σίσσυ και τον Θέμη να αποχωρούν μαλωμένοι, βρίσκοντας παρηγοριά σε αναπάντεχα πρόσωπα, ενώ η παρουσία του Πέτρου και της Άφρο κάνει την κατάσταση ακόμη πιο άβολη για την Άρτεμις. Ο Ντιμίτρι και η Ανθούλα αναπτύσσουν κάτι παραπάνω από φιλία, ενώ και η Βάνα συνταράσσεται από μια νέα γνωριμία. Την ίδια ώρα, η Ιρίνα και ο Μιχαήλ φτάνουν στο Νεοχώρι ψάχνοντας τον Ντιμίτρι.

Το παιδί: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Eπεισόδιο 7o: Η Άρτεμις, προκειμένου να γλιτώσει από τη συνέντευξη της Γεωργούλη, δέχεται να της δώσει ένα σημαντικό στοιχείο για την έρευνά της. Στην Αθήνα, ο Ιβάν ετοιμάζεται να σώσει την Τάνια, όμως τον περιμένει μια απροσδόκητη παγίδα. Ο Ντιμίτρι και η Ανθούλα έρχονται πιο κοντά, ενώ η Βάνα περνάει το βράδυ στο τροχόσπιτο του Γερμανού με τον οποίο γνωρίζεται καλύτερα. Παράλληλα, η Σίσσυ κάνει την Άφρο να ανοιχτεί και να παραδεχτεί ένα κρυφό συναίσθημα που τη βασανίζει καιρό. Στο μεταξύ, η ανασκαφή του τάφου στην αυλή του σπιτιού της Άρτεμις αποκαλύπτει, πράγματι, θαμμένα κόκκαλα.

Το παιδί: Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 8o: Η Βάνα επιστρέφει σπίτι ανανεωμένη έχοντας, όμως, ξεχάσει τη Σούζι και το γεγονός ξυπνάει στην Άρτεμη τραύματα της παιδικής της ηλικίας. Ο Ντιμίτρι και η Ανθούλα αποφασίζουν να λύσουν μαζί ένα νέο μυστήριο, ενώ ο Θέμης ξεκινάει μια νέα καριέρα ως μερεμετάς, όσο η Σίσσυ προσφέρει υπηρεσίες life coaching. Όλοι φαίνεται να αφομοιώνονται στο χωριό, εκτός από την Άρτεμη, την οποία στηρίζει ο Πέτρος και έχει και μια ενδιαφέρουσα ιδέα για την παραμονή της στο χωριό. Παράλληλα, η Γεωργούλη ανακοινώνει, ενώπιον όλων, τα πορίσματα της έρευνάς της. Η Σούζι επιστρέφει σώα, κουβαλώντας, όμως, στο στόμα της ένα νέο στοιχείο.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη