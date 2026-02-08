Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Ο Πάκης επισκέπτεται τον Παρασκευά με ένα νέο που κλονίζει τη θέση του ως δήμαρχος

Εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», τα οποία θα προβληθούν τη νέα εβδομάδα (09.02.2026 – 12.02.2026) στις 23:00 το βράδυ.

Η Μαντώ γνωρίζεται με τους χωριανούς, ενώ η Άφρο έχει ένα ατύχημα με τη μηχανή. Ο Δημήτρης θεωρεί πως ξέρει τον πλήρη κωδικό που ξεκλειδώνει τον λογαριασμό στην τράπεζα και αποφασίζει να το ελέγξει ενώ ο Πάκης επισκέπτεται τον Παρασκευά με ένα νέο που κλονίζει τη θέση του ως Δήμαρχος. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, Το παιδί.

Το παιδί: Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 71ο. Η Ιρίνα και ο Γερμανός συζητάνε για πρώτη φορά ανοιχτά ποιοι είναι και τι κάνουν στο Νεοχώρι. Η Μαντώ γνωρίζεται με τους χωριανούς, ενώ η Άφρο έχει ένα ατύχημα με τη μηχανή. Ο Θέμης και η Σίσσυ μαλώνουν για το ποιανού η δουλειά είναι πιο δύσκολη. Παράλληλα, στο στούντιο ξεκινάει η εκπομπή Πιεσόμετρο cross over Γκολ από τη Βούλα με καλεσμένο τον Πέτρο. Ο Δημήτρης θεωρεί πως ξέρει τον πλήρη κωδικό που ξεκλειδώνει τον λογαριασμό στην τράπεζα και αποφασίζει να το ελέγξει. Ο Πάκης επισκέπτεται τον Παρασκευά με ένα νέο που κλονίζει τη θέση του ως Δήμαρχος.

Το παιδί: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Eπεισόδιο 72ο. Ο Δημήτρης αποκτά πρόσβαση στον λογαριασμό του πατέρα του με τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Η Άρτεμις πανικοβάλλεται και τον συμβουλεύει να προσποιηθούν ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Η Σίσσυ με τον Θέμη ανταλλάσσουν δουλειές για μια μέρα με σκοπό να αποδείξουν ποιος απ’ τους δύο είναι πιο σκληρά εργαζόμενος. Η Ανθούλα συνειδητοποιεί ότι η μητέρα της με τον Χρυσόδημο είναι πραγματικά ερωτευμένοι. Ο Αμνήμονας αναγνωρίζει τον νεκρό μπράβο της Ιρίνας από μια φωτογραφία, πράγμα που τον κάνει να αμφιβάλλει για την πραγματική του ταυτότητα. Παράλληλα, οι χωριανοί ετοιμάζονται να στηρίξουν την προεκλογική καμπάνια του Παρασκευά. Ο Πάκης όμως τους έχει φυλαγμένη ακόμα μια έκπληξη.

Το παιδί: Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 73ο. Στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα, ο Παρασκευάς εμφανίζεται στο Πιεσόμετρο, όμως ο Πάκης του χαλάει τα σχέδια. Η Άρτεμις και η Βάνα συγκρούονται όταν τους γίνεται πρόταση να κατέβουν για δημοτικοί σύμβουλοι. Η Ανθούλα αμφιταλαντεύεται για το εάν πρέπει να πει στον Χρυσόδημο την αλήθεια. Ο Θέμης στεναχωριέται που θα κάνει Τσικνοπέμπτη χωρίς τους φίλους του, όμως η Σίσσυ του ετοιμάζει μια έκπληξη. Ο Παπάς και η Άφρο καταστρώνουν ένα σχέδιο για να νικήσουν τη λαίλαπα των «πρώην». Η Μαίρη χρησιμοποιεί την τεχνική της ύπνωσης και ο Αμνήμονας θυμάται κάτι που απειλεί να αποκαλύψει το μυστικό της Άρτεμης και του Δημήτρη.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη