Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Ο Πέτρος ανακαλύπτει ένα μυστικό του χωριού και η Άρτεμις καλείται να του δώσει εξηγήσεις

Εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», τα οποία θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη 26.01.2026-29.01.2026 στις 23:00 το βράδυ.

Η επίσκεψη της Γεωργούλης στο σπίτι αναστατώνει τόσο την Άρτεμη όσο και την Βάνα. Ο Πέτρος ανακαλύπτει ένα μυστικό του χωριού και η Άρτεμις καλείται να του δώσει εξηγήσεις. Το χωριό περιμένει με κομμένη την ανάσα να ξεκινήσει η εκπομπή της Γεωργούλης που τους υπόσχεται μεγάλες αποκαλύψεις, ενώ ο Γερμανός έχει μια δυσάρεστη έκπληξη για την Βάνα. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, «Το παιδί».

Το παιδί: Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Eπεισόδιο 63ο. Η επίσκεψη της Γεωργούλης στο σπίτι αναστατώνει τόσο την Άρτεμη όσο και την Βάνα. Ο Πέτρος ανακαλύπτει ένα μυστικό του χωριού και η Άρτεμις καλείται να του δώσει εξηγήσεις. Οι έρευνες της Ανθούλας φέρνουν αναπάντεχα αποτελέσματα και αναγκάζεται να διαχειριστεί την αλήθεια με την βοήθεια του Δημήτρη. Ο Θέμης ακόμα ανησυχεί για τα οικονομικά και η Σίσσυ προτείνει μια ιδιαίτερη λύση για το που θα μπορούσαν να βρουν τα χρήματα. Το χωριό περιμένει με κομμένη την ανάσα να ξεκινήσει η εκπομπή της Γεωργούλης που τους υπόσχεται μεγάλες αποκαλύψεις, ενώ ο Γερμανός έχει μια δυσάρεστη έκπληξη για την Βάνα.

Το παιδί: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Eπεισόδιο 64ο. Ενώ οι χωριανοί παρακολουθούν με αγωνία την εκπομπή της Γεωργούλη από το σπίτι της Ρένας, ο Γερμανός ετοιμάζεται να φύγει από το χωριό, ζητώντας από τη Βάνα να τον ακολουθήσει. Η Άρτεμις εξομολογείται στον Πέτρο ένα τραύμα της και έρχονται πιο κοντά. Ταυτόχρονα, η Σίσσυ, εθισμένη πλέον στον τζόγο, χάνει όλα τα λεφτά. Η Ανθούλα περνάει χρόνο με τον Χρυσόδημο στο στούντιο στη διάρκεια της εκπομπής. Η Γεωργούλη προσπαθεί να βγάλει άκρη σχετικά με την υπόθεση μέσω των ζωντανών συνεντεύξεων, μέχρι που έρχεται η στιγμή να μιλήσει ζωντανά στην εκπομπή η Μαρία-Τερέζα.

Το παιδί: Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Eπεισόδιο 65ο. Το χωριό ξενυχτισμένο μετά την εκπομπή της Γεωργούλη θεωρεί πως θα ηρεμήσουν για λίγο από τον Πάκη μετά το ρεζίλεμα του. Η Μαίρη και η Μίνα αποδέχονται την τηλεοπτική πρόταση του Χρυσόδημου και ψάχνουν το ιδανικό άτομο για μάνατζερ τους. Εντωμεταξύ, ένα νέο double date οδηγεί τον Πέτρο και την Άρτεμη στο να οργανώσουν την πρώτη τους εκδρομή σαν ζευγάρι. Ο Δημήτρης, για να βοηθήσει την Ανθούλα στο αδιέξοδό της, ζητάει την γνώμη της Ιρίνας σχετικά με το θέμα, η οποία ταράσσεται και επιφορτίζει και αυτόν. Η Βάνα, ο Θέμης και η Σίσσυ, σύντομα συνειδητοποιούν πως ο Δημήτρης έχει εξαφανιστεί.

To παιδί: Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Eπεισόδιο 66ο. Η Σίσσυ ψάχνει τον Δημήτρη παντού αλλά είναι πάντα ένα βήμα πίσω. Ο Θέμης με την Ανθούλα ψάχνουν στο δάσος και εκείνος την συμβουλεύει τι να κάνει με την αλήθεια που έμαθε. Στο κανάλι, η Ρένα και ο Χρυσόδημος δίνουν τα χέρια για την νέα εκπομπή, προκαλώντας την ζήλεια της Βούλας και του Βάγγου Πάγου. Ο Πάκης φοβερίζει το χωριό με την είδηση ενός νέου στοιχείου για τον Υάκινθο. Εντωμεταξύ, η Άρτεμις και ο Πέτρος στην εκδρομή τους συζητάνε για το παρελθόν και τις πρώην σχέσεις τους. Επιστρέφοντας πιο ερωτευμένοι πίσω στο χωριό βρίσκουν την Αστυνομία στο διαμέρισμα του Πέτρου.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη