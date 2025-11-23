Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Σίσσυ και Θέμης πάνε Αθήνα για να πάρουν τα λεφτά αλλά ένα απρόσμενο γεγονός τους ανατρέπει τα σχέδια

Εξελίξεις και πολύ γέλιο στα επόμενα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 23:00.

Η Σίσσυ και ο Θέμης πηγαίνουν στην Αθήνα για να πάρουν τα λεφτά που τους υποσχέθηκε ο Ιβάν, όμως ένα απρόσμενο γεγονός ανατρέπει τα σχέδιά τους. Την ίδια στιγμή, Βάνα και Άρτεμις έρχονται πιο κοντά, στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν στον Γερμανό . Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Το παιδί» που θα προβληθούν στην ΕΡΤ1 την ερχόμενη εβδομάδα.

Το παιδί: Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 39ο. Η άφιξη του αμνήμονα στο Νεοχώρι ξαφνιάζει την Ιρίνα, η οποία προσπαθεί να καταλάβει ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση και τι συνέβη στην Τάνια. Παράλληλα, ο Δημήτρης καλείται να διαχειριστεί την αναχώρηση του Ιβάν. Η Σίσσυ και ο Θέμης πηγαίνουν στην Αθήνα για να πάρουν τα λεφτά που τους υποσχέθηκε ο Ιβάν, όμως ένα απρόσμενο γεγονός ανατρέπει τα σχέδιά τους. Η Βάνα ανησυχεί για την υγεία του Γερμανού, η οποία χειροτερεύει. Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον Γερμανό, η Βάνα και η Άρτεμις έρχονται πιο κοντά. Οι κάτοικοι του χωριού συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάντια στο φράγμα, ενώ παράλληλα συμμετέχουν στα γυρίσματα της σειράς «Άγριες τριανταφυλλιές».

Το παιδί: Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 40ό. Η Άρτεμις δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από τον ερευνητή Νώντα, τον δίδυμο αδερφό του Φώντα, ο οποίος αναζητά τον ληστή της τράπεζας. Ο Χρυσόδημος κάνει οντισιόν για να βρει τον παρουσιαστή της νέας εκπομπής στο κανάλι. Η Σίσσυ και ο Θέμης συναντούν τον ξάδερφο του Θέμη, ο οποίος τους αποκαλύπτει πως παρουσιάστηκε πρόβλημα με τα λεφτά του Ιβάν. Ταυτόχρονα, η Μαίρη και η Μίνα αποφασίζουν να φτιάξουν μια true crime σειρά με θέμα το καταραμένο πηγάδι έτσι ώστε να ενισχύσουν τον αγώνα ενάντια στο φράγμα. Τέλος, ο Δημήτρης και η Ανθούλα επισκέπτονται το σπίτι της Ιρίνας κι αποκαλύπτουν κάτι που πυροδοτεί έναν καβγά μεταξύ Ιρίνας και Σοφίας.

Το παιδί: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 41ο. Η Άρτεμις πηγαίνει στα γυρίσματα της σειράς «Άγριες τριανταφυλλιές» για να δει τον Πέτρο, όμως η επαφή του Πέτρου με μια ηθοποιό την κάνει να ζηλέψει. Παράλληλα, η Βάνα οργανώνει ένα σχέδιο για να αποπροσανατολίσει τον ερευνητή που ψάχνει τον Γερμανό. Η Βούλα ετοιμάζεται για την πρώτη της εκπομπή μαζί με τον μυστηριώδη συμπαρουσιαστή της. Η Μαίρη και η Μίνα με τη βοήθεια της Ελένη και της Άφρο ξεκινάνε τη σειρά true crime, όμως μέσα στο καταραμένο πηγάδι τούς περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Τέλος, η Σίσσυ και ο Θέμης επισκέπτονται το παλιό τους σπίτι όπου μαθαίνουν πως ένας μυστήριος άντρας τους ψάχνει.

Το παιδί: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Eπεισόδιο 42ο. Η σειρά true crime της Μαίρης και της Μίνας προσελκύει τουρίστες στο Νεοχώρι που θέλουν να επισκεφτούν το καταραμένο πηγάδι. Ο Δημήτρης και η Ανθούλα κάνουν τη δική τους έρευνα με τη βοήθεια της Σοφίας και του Γιάννη. Η Άρτεμις ζητάει μια συνεδρία από τη Σίσσυ προσπαθώντας να διαχειριστεί τη ζήλια της, ενώ η Βάνα αναλαμβάνει να μιλήσει στον Πέτρο.

Οι χωριανοί καθυστερούν τους τουρίστες όσο προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με το πτώμα του Υάκινθου που βρέθηκε στο πηγάδι. Όμως, σύντομα, ανακαλύπτουν πως στο πηγάδι υπάρχει ένα δεύτερο πτώμα. Τέλος, η σχέση της Τιτίκας με τον Παπά, αλλά και αυτή της Άφρο με την Ελένη, ξεσκεπάζεται.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη