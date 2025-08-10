Το παιδί: Έρχεται ολοκαίνουργια σειρά στην ΕΡΤ1, με την υπογραφή των συντελεστών της «Παραλίας»

«Το παιδί», η νέα σειρά της ΕΡΤ1 με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, έρχεται στο νέο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης για να καθηλώσει το κοινό με μια συγκλονιστική ιστορία.

Ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης της «Παραλίας» ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και μάλιστα συνεργάζονται με αρκετούς ηθοποιούς από το καστ της δραματικής σειράς εποχής που απολαύσαμε για δύο χρονιές στην ΕΡΤ1.

Η αφήγηση αρχίζει όταν μια πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου), σώζει από μια δολοφονική επίθεση τον έφηβο Ντιμίτρι (Βασίλη Μπούτσικο), ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση όσο και της Αστυνομίας που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η Άρτεμις, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια, αποφασίζει να φύγει από την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταλήγουν στο εγκαταλελειμμένο για χρόνια πατρικό της σπίτι, σε ένα απομακρυσμένο χωριό.

Στο ίδιο χωριό καταφτάνουν, λίγο αργότερα, η συγκάτοικός της με τον φίλο της, καθώς και η μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία η ηρωίδα έχει απομακρυνθεί μετά από τον θάνατο του πατέρα της.

Το χωριό κουβαλάει τα δικά του σκοτεινά μυστικά και οι αλληλεπιδράσεις με τους κατοίκους του έρχονται να περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τη νέα συνθήκη των ηρώων μας, την ώρα που η αδίστακτη Ιρίνα (Αλεξία Καλτσίκη), ορκισμένη εχθρός της οικογένειας του Ντιμίτρι, πλησιάζει ολοένα και περισσότερο…

Οι συντελεστές της σειράς

Τα γυρίσματα της νέας σειράς, που ξεδιπλώνεται σε 150 επεισόδια, έχουν ξεκινήσει και προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Τα δύο συνεργεία, οι ηθοποιοί και οι συντελεστές δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, στα απαιτητικά και πολύωρα γυρίσματα, πολλά εκ των οποίων είναι εξωτερικά, όπως αποτυπώνεται και στις πρώτες, αποκλειστικές φωτογραφίες.

Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος έχει «μεταμορφωθεί» σε χωριό, τη βασική τοποθεσία δράσης της σειράς, όπου καταφεύγει η Άρτεμις με τον Ντιμίτρι μετά από την επίθεση.

«Το παιδί», μας λέει ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος, «είναι μια σειρά χτισμένη πάνω σε αντιθέσεις: βία και αθωότητα, τρυφερότητα και κυνισμός, ρεαλισμός και υπερβατική αισθητική».

«Ο κόσμος της σειράς είναι μια ιδιότυπη παραμυθένια δυστοπία, ένα ορεινό χωριό που λειτουργεί σαν μικρογραφία μιας άλλης πραγματικότητας άχρονης, αυτόνομης και υπερβολικά ήρεμης για να είναι αληθινή. “Το παιδί” δεν είναι απλώς μια ιστορία απόδρασης. Είναι μια ιστορία αποδοχής, προσαρμογής και επιβίωσης σε έναν κόσμο που ποτέ δεν θα γίνει πραγματικά ασφαλής» προσθέτει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή της σειράς «Το παιδί» συνεργάζεται με εξειδικευμένο σύμβουλο αυτισμού, ο ρόλος του οποίου είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και στην καθοδήγηση του πρωταγωνιστή Βασίλη Μπούτσικου ώστε οι αντιδράσεις και η συμπεριφορά να αντανακλούν με ακρίβεια και σεβασμό την πραγματικότητα των ατόμων στο φάσμα. Η σειρά αντιμετωπίζει το θέμα με ευαισθησία, αποφεύγοντας τα στερεότυπα και επιδιώκοντας μια ανθρώπινη και ουσιαστική προσέγγιση.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Βασίλης Μπούτσικος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντένια Στασινοπούλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αλεξία Καλτσίκη, Σταύρος Τσουμάνης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Αλέξανδρος Μούκανος, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μάσχα, Χρήστος Κοντογεώργης, Μαρία Μπαγανά, Νικολαΐς Μπιμπλή, Σύνθια Μπατσή, Δημήτρης Καπετανάκος και άλλοι.