To «Ρέκβιεμ για τη Σελίνα» ήρθε στο Cinobo: Δείτε την σοκαριστική ιστορία της πρώτης beauty blogger στον κόσμο

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η σοκαριστική ιστορία της πρώτης beauty blogger στον κόσμο έγινε σειρά και είναι στο Cinobo διαθέσιμη.

Ωμή, ειλικρινής και τρομακτικά επίκαιρη!

Καθώς προσπαθεί να εκδικηθεί τα άτομα που της έκαναν bullying, η 17χρονη Σελίνα καταλήγει να αλλάζει τον κόσμο. Μεταμορφώνεται στο online alter ego της, Σελίνα Ιζαμπέλ, και εξελίσσεται στην μεγαλύτερη μπλόγκερ της χώρας, ένα αμφιλεγόμενο πρότυπο ομορφιάς και lifestyle της οποίας η διασημότητα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Η νορβηγική σειρά που αντικατοπτρίζει στην οθόνη την εποχή των social media και της υπέρμετρης ματαιοδοξίας, έκανε μόλις πρεμιέρα σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα μέσω του Cinobo

Αυτή είναι η ιστορία της πρώτης beauty blogger στον κόσμο, εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα.

Σε έξι γρήγορα και απολαυστικά επεισόδια, παρακολουθούμε την έφηβη Σελίνα να χάνει τον εαυτό της σε μια αναζήτηση επιβεβαίωσης, κατηφορίζοντας στην κόλαση της πλαστής διασημότητας μέχρι το απρόσμενα επικό φινάλε.

Το Ρέκβιεμ για τη Σέλινα δεν είναι απλώς μια σειρά, αλλά είναι καθρέφτης της εποχής μας. Με φόντο το glitter του ίντερνετ και την ανάγκη για likes, ξεγυμνώνει τη σκοτεινή πλευρά της online αποδοχής και της ψεύτικης τελειότητας. Μέσα από την ιστορία μιας 17χρονης που μετατρέπει τον πόνο της σε περσόνα του διαδικτύου, η σειρά μάς πετάει στο πρόσωπο την αλήθεια: πόσο εύκολα χάνουμε τον εαυτό μας ψάχνοντας validation.

Είναι ωμή, ειλικρινής και τρομακτικά επίκαιρη, ένα τηλεοπτικό ξύπνημα για τη γενιά που ζει πίσω από οθόνες, αλλά διψά για αληθινή σύνδεση, με μια εξαιρετική ερμηνεία από την Έλλι Ριάνον Μίλερ Όσμπορν.