Το σόι σου – επόμενα επεισόδια: Η ξαδέλφη της Αλεξάνδρας μπαίνει στο σπίτι των Τριαντάφυλλων με μυστήριες προθέσεις

Εξελίξεις και ίντριγκα στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθούν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 21:00 το βράδυ.

Μία ξαδέλφη της Αλεξάνδρας την κατηγορεί πως στο παρελθόν είχε κλέψει έναν άνδρα από την μητέρα της με αποτέλεσμα να ψυχρανθούν. Πλέον ζητά την αποκατάσταση της σχέσης τους αν και οι προθέσεις της δεν φαίνονται αγνές. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου.

Το σόι σου – Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 23: «Ένα πιάτο που τρώγεται κρύο» – Μια συγγενής των Τριαντάφυλλων, η Κλαίρη, καταφθάνει στο σπίτι του Σάββα και της Λυδίας. Είναι κόρη της Ματούλας, ξαδέλφης της Αλεξάνδρας. Η Κλαίρη ισχυρίζεται καταρρακωμένη (αλλά υπέρκομψη) πως η μητέρα της είναι βαριά άρρωστη και πως θέλει επιτέλους να μονοιάσει με την Αλεξάνδρα, που είχαν ψυχρανθεί. Η αιτία της έχθρας, ήταν ένας άντρας, που πριν πολλά χρόνια η Αλεξάνδρα «έκλεψε» από τη μητέρα της… Λυδία και Σάββας αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν τη σχέση των δύο εξαδέλφων, με την Αλεξάνδρα όπως πάντα να αρνείται κατηγορηματικά πως έφταιξε! Η μελιστάλακτη Κλαίρη κερδίζει σταδιακά τη συμπάθεια της οικογένειας… Οι προθέσεις της όμως δεν είναι και τόσο αγνές, έτσι δεν αργεί να κάνει τους Τριαντάφυλλους μαλλιά-κουβάρια! Ποιος είναι τελικά ο σκοπός της; Τι πραγματικά συνέβη στο παρελθόν; Και πώς εμπλέκονται στην ιστορία τα μυστηριώδη διαμάντια, που η Αλεξάνδρα έχει φυλαγμένα;

Το σόι σου: Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 24: «Ο περήφανος Μωριάς» – Ο Χαμπέας αρχίζει να αγχώνεται για τα έσοδα του μαγαζιού και η Χαρούλα αποφασίζει να τον βοηθήσει κάνοντάς του μια έκπληξη: με τη βοήθεια του Νάσου, της Μπέλας, του Διονύση και του Μιχάλη, αποφασίζουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά ένα λουκάνικο που θα κάνει τον Χαμπέα περήφανο και τα έσοδα του μαγαζιού να αυξηθούν: τον Περήφανο Μωριά! Κι ενώ όλα κυλούν ομαλά, κι ακόμα και ο Χαμπέας ενθουσιάζεται με την ιδέα όταν την ανακοινώνουν, ο Μπάκας δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Ούτε και ο μικρός Βαγγελάκης!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα