Το σόι σου – επόμενα επεισόδια: Η Λυδία και ο Σάββας πανικοβάλλονται στην ιδέα ότι η Χαρά έκανε για πρώτη φορά έρωτα

Εξελίξεις στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθούν την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 20:00 το βράδυ.

Το σόι σου: Πέμπτη 19 Μαρτίου

Επεισόδιο 34: «Η πρώτη μου φορά» – Η Λυδία ακούει κατά λάθος τη Χαρά να λέει στον Νάσο «ήταν η πρώτη μου φορά» και στο σπίτι των Χαμπέων επικρατεί πανικός! Στην ιδέα και μόνο, πως η σχέση των δύο νέων δεν είναι πια πλατωνική, η Λυδία και ο Σάββας χάνουν την ψυχραιμία τους. Και πριν προλάβουν να το χωνέψουν, μια ύποπτη κοκκινίλα στον λαιμό της Σάντρας έρχεται να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους τους. Είναι πλέον πεισμένοι πως και οι δύο κόρες τους έχουν «προχωρήσει»!

Σάββας, Μιχάλης και Βαγγέλης αναλαμβάνουν δράση και στήνουν κανονική ανάκριση στον Νάσο, αποφασισμένοι να μάθουν τα πάντα! Την ίδια ώρα, η Μπέλα, ως αυτόκλητη προοδευτική θεία, προσπαθεί να ψαρέψει τη Χαρά και τη Σάντρα. Μόνο που, αντί η Μπέλα να καταφέρει να ρίξει τους τόνους, ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά!

Το σόι σου: Παρασκευή 20 Μαρτίου

Επεισόδιο 35: «Η Πέπη εκπαιδεύεται» – Η Λυδία αποφασίζει να ζητήσει αύξηση από την Παπαδροσοπούλου, λόγω φόρτου εργασίας. Όμως αντί για αύξηση, της φορτώνει και μια βοηθό, που θέλει να της βάλει τα δυο πόδια, σε ένα παπούτσι! Η Λυδία για να την ξεφορτωθεί, λέει ψέματα πως έχει μια φίλη με περισσότερα προσόντα. Παράλληλα οι Ζουζουνέλς πιάνουν κουβέντα με μια γειτόνισσα τους, την Πέπη, άκρως ελκυστική, αλλά καταρρακωμένη από το χωρισμό της.

Όταν η Λυδία την αντικρίζει, καταλαβαίνει πως μόνο εκείνη ταιριάζει στην περιγραφή που έδωσε και αποφασίζει να την παρουσιάσει στην Παπαδροσοπούλου ως βοηθό της. Αλλά η Πέπη, εκτός από την εμφάνιση, δεν πληροί κανένα κριτήριο! Έτσι η οικογένεια συσπειρώνεται και… η εκπαίδευση της Πέπης ξεκινά! Θα καταφέρει η Πέπη να πείσει την Παπαδροσοπούλου και να πάρει τη θέση της βοηθού;

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα