Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Η Μελισσάνθη κάνει πρώτη φορά έρωτα με τον Άγγελο

Εξελίξεις και αποκαλύψεις στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθούν Τετάρτη και Πέμπτη 3-4 Δεκεμβρίου στις 22:30 το βράδυ.

Η Μελισσάνθη κάνει πρώτη φορά έρωτα με τον Άγγελο, ενώ η Χλόη μεταναστεύει. Ο Κυριάκος αποκαλύπτει στην Ιουλία και στον Φωκά την αλήθεια για τη σκευωρία της Ευανθίας, αιφνιδιάζοντας έτσι και τους δύο ενώ ο Οδυσσέας ανακοινώνει στη Μαγδαληνή, ότι αναλαμβάνει τη διεύθυνση της επιχείρησης. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που παίζει αποκλειστικά στον Alpha.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 21: Η Μελισσάνθη κάνει πρώτη φορά έρωτα με τον Άγγελο, ενώ η Χλόη μεταναστεύει. Ο Κυριάκος αποκαλύπτει στην Ιουλία και στον Φωκά την αλήθεια για τη σκευωρία της Ευανθίας, αιφνιδιάζοντας έτσι και τους δύο. Η Ασπασία συζητάει με τον Σταύρο την πρόταση του Μίμη, με εκείνον να θεωρεί αυτονόητο πως θα την αρνηθεί. Η Ασπασία όμως το σκέφτεται σοβαρά. Η Πολυξένη στην Αθήνα βρίσκεται έξω από τα νερά της και προσπαθεί, να προσαρμοστεί με τη βοήθεια της Μάρθας, του Στάθη και του Κωνσταντίνου. Ο Οδυσσέας ανακοινώνει στη Μαγδαληνή, ότι αναλαμβάνει τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 22: Η Μελισσάνθη παρευρίσκεται στον αρραβώνα της Μαγδαληνής, όπου συναντά τη μητέρα της και την Ασπασία. Η Ιουλία και ο Φωκάς οργανώνουν ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι με τον Σίμο και την Ευγενία, που καταλήγει πιο αποκαλυπτικό απ’ ότι περίμεναν. Η Ασπασία παρόλο που πηγαίνει στον Πειραιά για τον αρραβώνα της Μαγδαληνής, δεν μπορεί να αντικρίσει την μητέρα της. Επιστρέφοντας στην Καλαμάτα δέχεται την πρόταση του Μίμη. Η Πολυξένη ανυπόμονη, γκρινιάζει για το μικρό ρόλο στην ταινία και δυσφορεί με τη διαδικασία της οντισιόν, προκαλώντας εντάσεις στη Μάρθα και το Στάθη. Η Θεοδώρα καταφτάνει στον Πειραιά και η Μαγδαληνή με τον Οδυσσέα αρραβωνιάζονται υπό την παρουσία των δικών τους ανθρώπων.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.