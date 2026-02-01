Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Η Μελισσάνθη ζητά απ’ τον Άγγελο να διακόψουν τη σχέση τους

Εξελίξεις και αποκαλύψεις στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή 5 και 6 Φεβρουαρίου στις 23:ΟΟ το βράδυ.

Η Μελισσάνθη ζητά απ’ τον Άγγελο να διακόψουν τη σχέση τους, για να αφοσιωθεί στην ανάρρωση του Απόστολου. Η Πολυξένη αποκαλύπτει, ότι βγαίνει με τον Ηλία Αρώνη και η Μάρθα την προειδοποιεί, πως όσο αυτός την λούζει με λουλούδια και δώρα, τόσο θα έχει δικαιώματα πάνω της. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 27: Η Μελισσάνθη ζητά απ’ τον Άγγελο να διακόψουν τη σχέση τους, για να αφοσιωθεί στην ανάρρωση του Απόστολου. Ο Κολιοπάνος προτείνει στον Φωκά, να συνεργαστούν με έναν εργολάβο, αλλά η Μαριέττα τον προειδοποιεί, ότι ακούγονται περίεργα πράγματα γι’ αυτόν. Η Ασπασία ετοιμάζεται για το ταξίδι της στην Ρόδο. Πριν φύγει ζητάει από την Δέσποινα να προσέχει τον Σταύρο, στον οποίο ανυπομονεί να επιστρέψει. Η Πολυξένη αποκαλύπτει, ότι βγαίνει με τον Ηλία Αρώνη και η Μάρθα την προειδοποιεί, πως όσο αυτός την λούζει με λουλούδια και δώρα, τόσο θα έχει δικαιώματα πάνω της. Ο Ιάκωβος καταλαβαίνει, ότι η Μαγδαληνή προσπαθεί να μάθει τα μυστικά του.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 28: Η Μελισσάνθη είναι απόλυτα επικεντρωμένη στην φροντίδα του Απόστολου κι ο Άγγελος καταρρακώνεται. Η Ιουλία έρχεται σε αντιπαράθεση με μια τσιγγάνα μάγισσα, η οποία δασκαλεύει την Μαριέττα, να κάνει ξόρκια και ευχές. Στην Ρόδο, η Ασπασία δυσκολεύεται από μια απελπιστική κατάσταση και σκέφτεται να φύγει, όμως γρήγορα συνειδητοποιεί την ελευθερία, που αποκτά μακριά από τις οικογενειακές της υποχρεώσεις. Όλοι προσπαθούν να στηρίξουν την Πελαγία για το χαμό του Νικήτα, ενώ ο Ηλίας εξασφαλίζει περισσότερη προσοχή από την Πολυξένη εντυπωσιάζοντας την με δώρα και γνωριμίες. Η Θεοδώρα ανησυχεί για την ασφάλεια της Μαγδαληνής και επιστρέφει στον Πειραιά.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.