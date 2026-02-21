Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Η συνάντηση της Μελισσάνθη με τον εκβιαστή της βγαίνει εκτός ελέγχου

Νέες εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια του «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha που θα παιχτούν την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 22:00.

Η Μελισσάνθη οδηγείται στο πιο επικίνδυνο σημείο της μέχρι τώρα διαδρομής της, καθώς η συνάντησή της με τον εκβιαστή ξεφεύγει από τον έλεγχό της και η βίαιη εμπλοκή του Άγγελου αφήνει πίσω της αίμα, φόβο και ένα μυστικό που δεν πρέπει να φτάσει ποτέ στ’ αυτιά του Απόστολου ενώ η επίσκεψη της Πελαγίας και η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της Μάρθας αφήνουν την Πολυξένη βαθιά ταραγμένη. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που παίζει στον Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 35: Η Μελισσάνθη οδηγείται στο πιο επικίνδυνο σημείο της μέχρι τώρα διαδρομής της, καθώς η συνάντησή της με τον εκβιαστή ξεφεύγει από τον έλεγχό της και η βίαιη εμπλοκή του Άγγελου αφήνει πίσω της αίμα, φόβο και ένα μυστικό που δεν πρέπει να φτάσει ποτέ στ’ αυτιά του Απόστολου. Η Ιουλία αποχαιρετά τον Φωκά με τρυφερότητα και συγκρατημένη αγωνία, ενώ η επιμονή της Ευανθίας να την παρασύρει στα «Νούφαρα» προμηνύει μια βραδιά που απειλεί να διαταράξει τις εύθραυστες ισορροπίες της οικογένειας. Η Ασπασία, αποφασισμένη να μάθει ποιος και γιατί σαμποτάρει το μαγαζί, συνειδητοποιεί ότι πίσω από τις σκισμένες αφίσες κρύβονται συμφέροντα, τοπικές αντιδράσεις και προτάσεις που μπορεί να αλλάξουν ριζικά τη ζωή της.

Η Πολυξένη παλεύει με τις ανασφάλειες και την ανάγκη της για αναγνώριση, καθώς η επαγγελματική της άνοδος επισκιάζεται από τον τρόπο που την παρουσιάζουν ως «συνοδό» του Ηλία, ενώ η επίσκεψη της Πελαγίας και η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της Μάρθας την αφήνουν βαθιά ταραγμένη. Η Μαγδαληνή κάνει μικρά αλλά καθοριστικά βήματα προς μια πιο αυτόνομη καθημερινότητα, την ώρα που οι επαγγελματικές επιλογές του Οδυσσέα και οι εντάσεις γύρω του αρχίζουν να επηρεάζουν τη μέχρι τώρα αισιόδοξη ματιά της στη ζωή.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 36: Η Μελισσάνθη φτάνει σε ένα κρίσιμο σημείο, όταν η συνάντησή της με τον εκβιαστή ξεφεύγει από τον έλεγχό της και η βίαιη εμπλοκή του Άγγελου οδηγεί σε σοβαρές συνέπειες, αφήνοντάς την με ένα μυστικό που δυσκολεύεται να διαχειριστεί απέναντι στον Απόστολο, καθώς ο φόβος και η σύγχυση κυριαρχούν και την απομονώνουν. Η Ιουλία δέχεται μια ξαφνική και ανησυχητική ειδοποίηση για τον Φωκά, γεγονός που την αποσυντονίζει πλήρως και τη βυθίζει σε έντονη αγωνία, αναγκάζοντάς την να αφήσει πίσω της κάθε άλλη προτεραιότητα. Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με νέες δυσκολίες στη λειτουργία των «Νούφαρων», συνειδητοποιώντας ότι οι αντιδράσεις που συναντά δεν είναι τυχαίες και πως κάποιοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Πολυξένη εγκαθίσταται στη νέα της ζωή με τον Ηλία και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσωπική της επιλογή και στην εικόνα που αρχίζει να διαμορφώνεται γύρω της. Η Μαγδαληνή αρχίζει να μιλά πιο ανοιχτά για το πώς θέλει να ζήσει τη ζωή της.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 37: Η Μελισσάνθη αρχίζει να συνειδητοποιεί το βάρος όσων κρύβει, με την εσωτερική της ένταση να επηρεάζει πλέον εμφανώς τη σχέση της με τον Απόστολο και τη γενικότερη ατμόσφαιρα στο σπίτι, καθώς κάθε μικρή αφορμή μοιάζει ικανή να τη φέρει στα όριά της. Η Ιουλία βρίσκεται πλέον κοντά στον Φωκά, ζώντας ώρες αβεβαιότητας και φόβου για την κατάστασή του, ενώ η ασφυκτική παρουσία της οικογένειας και ο δικός της εύθραυστος ψυχισμός κάνουν την αγωνία ακόμη πιο έντονη. Την ίδια στιγμή, η Ασπασία περνά από την άμυνα στη διερεύνηση, προσπαθώντας να καταλάβει ποιοι κινούνται εναντίον της επιχείρησής της και με ποια κίνητρα.

Η Πολυξένη έρχεται αντιμέτωπη με σχόλια και κριτικές που την κάνουν να αμφισβητεί τον ρόλο που της αποδίδεται και τη θέση της δίπλα στον Ηλία, καθώς η ανάγκη της για προσωπική αναγνώριση συγκρούεται με την πραγματικότητα. Η Μαγδαληνή συνεχίζει να κάνει σχέδια για το μέλλον της με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα, χωρίς να αντιλαμβάνεται πόσο εύθραυστες και ασταθείς είναι οι ισορροπίες που την περιβάλλουν

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.