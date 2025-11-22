Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Ο Οδυσσέας ζητάει επισήμως το χέρι της Μαγδαληνής από τον Πέτρο και την Άννα

Τα πάνω – κάτω έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι που θα προβληθούν την ερχόμενη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 στις 22:30 στον Alpha.

Ο Άγγελος διαλύεται με το νέο του μωρού, ενώ η Μελισσάνθη θλίβεται απ’ τις αμφιβολίες της Χλόης. Η Ασπασία διστάζει να κάνουν τρίτο παιδί με τον Σταύρο λόγω πιθανών επιπλοκών, ενώ ταυτόχρονα, ο Μίμης ανακοινώνει, πως επεκτείνεται και την θέλει πρώτο όνομα στο νέο του μαγαζί. Την ίδια στιγμή, ο Οδυσσέας ζητάει επισήμως το χέρι της Μαγδαληνής από τον Πέτρο και την Άννα. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 19: Ο Άγγελος διαλύεται με το νέο του μωρού, ενώ η Μελισσάνθη θλίβεται απ’ τις αμφιβολίες της Χλόης. Η Ιουλία μαθαίνει από τον Κυριάκο την αλήθεια για την Αλεξάνδρα, την ίδια στιγμή που ο Φωκάς λαμβάνει έναν ανώνυμο φάκελο. Η Ασπασία διστάζει να κάνουν τρίτο παιδί με τον Σταύρο λόγω πιθανών επιπλοκών, ενώ ταυτόχρονα, ο Μίμης ανακοινώνει, πως επεκτείνεται και την θέλει πρώτο όνομα στο νέο του μαγαζί. Η αποχώρηση της Πολυξένης και της Μάρθας σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της διάλυσης του θιάσου από το Λάμπρο προκαλεί αναστάτωση.

Εντωμεταξύ, η Πελαγία δεν έχει ακόμη νέα από τον Νικήτα και ανησυχεί. Ο Οδυσσέας ζητάει επισήμως το χέρι της Μαγδαληνής από τον Πέτρο και την Άννα.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 20: Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται επειδή δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης, ενώ ο Άγγελος αποφασίζει να φύγει. Ο Φωκάς δείχνει στον πατέρα του τις φωτογραφίες γεγονός που πονηρεύει τον Κυριάκο, ενώ παράλληλα η Ιουλία απειλεί τον Κίμωνα, να φύγει μια και καλή από τη ζωή τους. Η Ασπασία αποφασίζει, να συνεχίσει με τον Μίμη ως αφεντικό, όμως σύντομα μαθαίνει πως το νέο μαγαζί που ετοιμάζει θα είναι εκτός Καλαμάτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποχαιρετισμοί και συγκινήσεις στον θίασο, όταν η Πολυξένη και η Μάρθα ετοιμάζονται, να αναχωρήσουν για Αθήνα. Στις εφημερίδες τα νέα αναφέρουν την εξαφάνιση φαντάρων, μεταξύ αυτών και ο Νικήτας. Η Μαγδαληνή έχει έντονες αντιδράσεις στην προοπτική, να χρειαστεί να εγκαταλείψει τις σπουδές της εξαιτίας του γάμου.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.