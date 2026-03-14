Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η εμπιστοσύνη της Ασπασίας στον Σπύρο, κλονίζεται

Νέες εξελίξεις έρχονται στo νέo επεισόδιo της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 22:00 το βράδυ.

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Κυριάκου να φύγει με την Ευανθία από τη Ρόδο πέφτει σαν βόμβα στο σπίτι, τη στιγμή που η ανακούφιση για την πορεία της εγκυμοσύνης της Ιουλίας αποδεικνύεται πρόσκαιρη. Ένα τηλεφώνημα που ακούει τυχαία η Ασπασία λίγο πριν φύγει με τον Σταύρο για την Καλαμάτα αρκεί για να κλονίσει την εμπιστοσύνη της απέναντί του.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Παρασκευή 20 Μαρτίου

Επεισόδιο 42: Η αιφνιδιαστική απόφαση του Κυριάκου να φύγει με την Ευανθία από τη Ρόδο πέφτει σαν βόμβα στο σπίτι, τη στιγμή που η ανακούφιση για την πορεία της εγκυμοσύνης της Ιουλίας αποδεικνύεται πρόσκαιρη. Η επιμονή της Ευανθίας να πιεστεί η Μαριέττα ώστε να αποσύρει την καταγγελία κατά της Λέλας προκαλεί την έντονη δυσφορία του Κυριάκου και κρατά την Ιουλία σε επιφυλακή. Στα «Νούφαρα», ένα τηλεφώνημα που ακούει τυχαία η Ασπασία λίγο πριν φύγει με τον Σταύρο για την Καλαμάτα αρκεί για να κλονίσει την εμπιστοσύνη της απέναντί του.

Την ίδια στιγμή, η προσπάθεια της Μελισσάνθης να πείσει τη Γιασεμή να μην κλειστεί σε μοναστήρι πέφτει στο κενό. Η Πολυξένη επιλέγει να δώσει προτεραιότητα στη δουλειά της, απορρίπτοντας την πρόταση του Ηλία για απόδραση, ενώ η Μαγδαληνή ανακοινώνει με ενθουσιασμό την εγγραφή της στη Βιομηχανική, αποφασισμένη να προχωρήσει στα σχέδιά της.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.