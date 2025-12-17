Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Ιουλία παρατηρεί τα σημάδια στην πλάτη της Μαριέττας

Aποκαλύψεις στo νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 22:30 το βράδυ.

Η Ιουλία παρατηρεί τα σημάδια και τις ουλές στην πλάτη της Μαριέττας, που της έκανε η προηγούμενη “κυρία” της και έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τον Κολιοπάνο. Η Μαγδαληνή φροντίζει την τραυματισμένη Φωτεινή, ενώ οι υποψίες όλων στρέφονται στον Μάρκο. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που παίζει αποκλειστικά στον Alpha.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 26: Η Μελισσάνθη είναι ευγνώμων που σώθηκε ο άντρας της, αλλά ταυτόχρονα “πνίγεται” στις ενοχές της. Η Ιουλία παρατηρεί τα σημάδια και τις ουλές στην πλάτη της Μαριέττας, που της έκανε η προηγούμενη “κυρία” της και έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τον Κολιοπάνο. Η Ασπασία δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από την Θεοδώρα, η οποία παρόλο που δεν εγκρίνει το επάγγελμα της κόρης της, προσπαθεί να διασφαλίσει την ευτυχία της. Η Πολυξένη χρησιμοποιεί για ξεκάρφωμα την προβολή στο σινεμά με την Πελαγία πριν βγει πρώτο ραντεβού με τον Ηλία. Η Μαγδαληνή φροντίζει την τραυματισμένη Φωτεινή, ενώ οι υποψίες όλων στρέφονται στον Μάρκο.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.