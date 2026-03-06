Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Ιουλία υποπτεύεται πως η δηλητηρίαση του Φωκά δεν ήταν τυχαία

Νέες εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο του «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha που θα παιχτεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, στις 22:00.

Η Ιουλία ακούει πληροφορίες που την οδηγούν για πρώτη φορά στη σκέψη ότι η δηλητηρίαση του Φωκά ίσως δεν ήταν τυχαία, μετατρέποντας την αγωνία της σε φόβο. Η Πολυξένη έρχεται αντιμέτωπη με σχόλια και υπαινιγμούς που την κάνουν να συνειδητοποιεί πόσο έχει αλλοιωθεί η δημόσια εικόνα της. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 39: Η Μελισσάνθη αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η συμπεριφορά της δεν περνά πια απαρατήρητη, γεγονός που την κάνει πιο καχύποπτη και αμυντική απέναντι στον Απόστολο. Η Ιουλία ακούει πληροφορίες που την οδηγούν για πρώτη φορά στη σκέψη ότι η δηλητηρίαση του Φωκά ίσως δεν ήταν τυχαία, μετατρέποντας την αγωνία της σε φόβο. Η Ασπασία εντοπίζει συγκεκριμένες κινήσεις που δείχνουν οργανωμένη αντίδραση απέναντι στα «Νούφαρα» και αρχίζει να συνδέει πρόσωπα και συμφέροντα. Η Πολυξένη έρχεται αντιμέτωπη με σχόλια και υπαινιγμούς που την κάνουν να συνειδητοποιεί πόσο έχει αλλοιωθεί η δημόσια εικόνα της.

Την ίδια στιγμή, η Μαγδαληνή αγνοεί τις πρώτες προειδοποιητικές ενδείξεις γύρω της, επιμένοντας να βλέπει μόνο τη θετική πλευρά των πραγμάτων.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.